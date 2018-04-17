Боги и волхвы. Нижегородский учёный рассказал о родноверах, интернет-язычниках и «Велесовой книге»

— Как и когда появилась ваша научно-исследовательская лаборатория «Новые религиозные движения в современной России и странах Европы»?

— Лаборатория сформировалась на базе Мининского университета в 2008 году. Первые годы она работала на добровольных началах, а с 2013 года нам выделили ставки, и сейчас в лаборатории официально работают три научных сотрудника. Кроме них у нас трудятся волонтёры из числа студентов факультета гуманитарных наук.

Каждый год я собираю небольшую группу студентов, вместе с которыми мы выезжаем на практики. Самая массовая из них традиционно проходит летом, но мы также посещаем обряды современных язычников осеннего и зимнего циклов.

Это единственная в нашей стране лаборатория, специализирующаяся на изучении язычества. Несмотря на громкое название «Новые религиозные движения в современной России и странах Европы», основное внимание мы уделяем изучению именно русского, европейского и финно-угорского язычества.

— А что вы подразумеваете под «европейским язычеством»?

— В настоящее время языческое движение представлено целым набором различных страт. В Европе — это одинизм или Асатру, то есть представители скандинавского язычества. Есть мультикультурное направление Вика, широко представленное в Великобритании и Франции. Имеется, например, такое экзотическое движение как одализм, основателем которого стал Варг Викернес. Активно развивается и прибалтийское язычество.

Наиболее массовое движение представлено в славянских странах. У него много названий: от научных до псевдонаучных. Сами язычники именуют себя «родноверами» или даже «староверами», а вот в научной среде наиболее популяре термин «неоязычество», который вызывает сильную антипатию у представителей этих групп. Поскольку они считают, что их вера не прерывалась, то приставка «нео» не уместна.

— У меня есть знакомые сербы, которые, скажем так, с большим уважением относятся к Перуну. Но это же вроде бы балтское божество? Как его занесло на Балканы?

— Именно по сербам точно не скажу. Но основной массив неоязыческой литературы сейчас генерируется в России и на Украине. И остальные страны славянского мира получают нарративные источники, как правило, именно отсюда.

— То есть у нас и на Украине рождаются псевдоисточники? Типа «Велесовой книги»?

— Именно так. Если говорить об источниковой основе современного язычества, то на Украине данный псевдоисточник («Велесова книга» — известная фальсификация XX века. — прим. NN.RU) до сих пор пользуется огромной популярностью.

— А у нас в ней уже разочаровались?

— У нас от неё отошли уже в конце 1980-х. Сейчас лишь отдельные представители пользуются «Велесовой книгой». Хотя последнее её издание вышло только в прошлом году. Тем не менее, многие лидеры языческих групп говорят, что она стала хорошим инструментом, который помог разжечь интерес к вере предков. Они прекрасно понимают, что это новодел, но волна пошла именно после публикации первых глав данного «источника».

— В ней вообще есть хоть малая крупица правды?

— Миролюбов, который считается автором данного произведения, естественно, опирался на настоящие источники, но это всё же выдумки. Правда сейчас достоверность «Велесовой книги» пытаются доказать представители Академии ДНК-генеалогии. Конечно, для нормального историка эта книга большой ценности не представляет, а вот религиоведу, который сталкивается с новыми религиозными движениями, будет интересно выявить основу данного фальсификата.

— А как вы вообще пришли к этой тематике?

— После защиты кандидатской диссертации на тему скандинавской мифологии встал вопрос, чем заниматься дальше. Волею судеб я попал в загадочный край Марий Эл, где присутствовал на традиционном языческом молении народа мари. Несмотря на гонения со времён царской власти, языческая традиция марийцев не прерывалась. В отличии от других финно-угорских народов. Посмотрев, что происходит в священной роще, я задался вопросом: «А может быть что-то такое существует и у русских?» С помощью тех же марийцев я начал постепенно выходить на русских язычников. Так и началось моё исследование.

— Совсем недавно все верующие православные люди отмечали Пасху. А какие праздники есть у язычников?

— У язычников существует традиционный календарь праздников — свят, как они их называют. Есть обряды, связанные со свадьбами, рождением, взрослением ребёнка, практики имянаречения, очищения. Эти диаспоральные группы пытается возродить полный обрядовый цикл. Самые известные и здравые из них опираются на данные этнографии, другие полностью конструируют свой календарь обрядов.

Это отдельная крупная тема для исследования. Присутствие посторонних на многих обрядах запрещено. Как правило, у современных язычников есть четыре основных точки года. Одна из самых главных — это купальский праздник. Мы со студентами традиционно посещаем его, проводим там анкетные опросы. Это одна из «фишек» нашей лаборатории –метод включённого наблюдения. Мы пытаемся выяснить, как живут эти люди, чем они «дышат», проанализировать их мировоззрение. Начиная с 2014 года, мы посмотрели на исторических героев данных групп, на основной обрядовый комплекс, нарисовали социальный портрет современного язычника. В прошлом году мы получили хороший материал по атрибутике и языческому татуажу.

— И какие татуировки они себе наносят?

— Здесь, как и в любом новом религиозном движении, наблюдается определённый синкретизм идей и символов. Представитель славянской языческой группы спокойно может набить себе скандинавские руны и вообще всё, что относится к индоевропейским народам и осталось как реликт языческой веры. То есть использоваться может всё, что угодно, например, артефакты пермского звериного стиля. Здесь противоречий нет. Главное, чтобы люди понимали, что ты принадлежишь к данной диаспоре.

— Какие тайные обряды вы хотели бы посетить?

— Хотелось бы посетить волховские обряды, то есть посвящение в жреческо-волховское сословие, в лидеров группы. Дело в том, что основная масса последователей не входит ни в одну из фиксированных религиозных групп. Таких около 75%. Во главе же общин стоят волхвы. Они проводят обряды, знают и назначают даты праздников (подчас они «случайно» совпадают с выходными). В первую очередь, нас интересуют городские язычники, выезжающие на природу на праздник. Кстати, среди опрошенных нами большинство проживает в городах федерального значения. Есть конечно, общины, живущие уединённо в сельской местности.

— В Нижнем Новгороде много язычников?

— Несколько раз мы предпринимали попытки выйти на нижегородское объединение, и сейчас находимся в стадии знакомства друг с другом. Пытаемся через интернет договориться об интервью и личной встрече с несколькими представителями.

Выезжали мы к одной общине на юг Нижегородской области. Это группа языческих колдунов, они не проводят праздники, а специализируются только на практической магии. Эти люди не афишируют себя, их не так много, хотя это объединение и распространено по все стране.

— Как в целом можете оценить численность неоязычников в нашем регионе?

— Думаю, что их сотни. Никто никогда не сможет провести статистическое исследование численности, поскольку эти религиозные группы отказываются от любой регистрации. Все попытки заигрывания с государством закончились неудачей. Поэтому сейчас язычники не афишируют своё существование. Запретить такое религиозное объединение невозможно. Как можно заставить группу из пяти человек не ходить в лес «на шашлыки»?

— А есть у нас язычники-индивидуалисты?

— Есть интернет-язычники. Они не ходят на природу и не совершают обрядов, но они активны в соцсетях, ведут свои блоги. Как практик такой родновер не известен. Многие отказываются вступать в то или иное объединение, боясь потерять личную свободу: «Почему я должен слушать какого-то волхва? Мне не нужен посредник, я общаюсь с богами напрямую».

— Что из себя представляют неоязыческие обряды?

— Большинство обрядов абсолютно бесплатны, это привлекает неофитов. Если ты хочешь получить новое языческое имя или вступить в общину, то это тебе сделают просто так. Свадебный обряд — это одно из тех действ, за которое берут небольшую плату, в силу его масштабности и сложности организации. Внутри капища, представляющего собой опаханный круг с идолами богов и местом для принесения жертв, молодых благословляет жрец. Потом поются песни, накрываются столы под открытым небом, и начинаются этно-гуляния.

— Чем живут эти люди?

— Как правило, рядовые члены этого сообщества — это представители абсолютно разных профессий. Анкетные опросы показывают, что чаще это люди среднего достатка. Зеваки, посещающие такие праздники, обычно очень обеспеченные граждане. То есть, человек приезжает вместе с семьёй на дорогой машине, разбивает шатёр, покупает на языческой ярмарке наряд и амулеты. Сами волхвы, кстати, говорят, что на таких этно-праздниках обычно собирается не более 20–30% верующих. За последние 10 лет сильно выросла доля гуманитариев. Встречаются учителя, писатели и даже представители силовых структур.

Шестнадцати лидерам религиозных групп мы задали вопрос: «Почему вы стали язычником?» Чаще всего они отвечали: «Я им родился им».

— И где проводят язычники свои праздники?

— Обычно они выбирают место, не сильно удалённое от города, неподалёку от какого-нибудь села, чтобы можно было бы доехать на машине. Ведь нужно закупать продукты, приглашать ЧОП и медиков. Если мы говорим о празднике Купалы, то рядом обязательно должен располагаться водоём. Часто такие мероприятия проходят в Подмосковье. В среднем праздник здесь собирает 1,5–2 тысячи человек. Именно по этой причине мы со студентами чаще всего ездим именно в такие места — там есть, с кем поработать.

— А как вы оцениваете аутентичность языческой одежды и атрибутики, продающейся на ярмарках?

— Безусловно, некоторые украшения и амулеты являются репликами археологических находок. При этом наблюдается полный разброс: финно-угорские, славянские, скандинавские артефакты. Но что касается предметов одежды, то они полностью являются современными конструкциями, наши предки в таком не ходили. Однако эти вещи или, например, бубен в руках усиливают эффект погружения, отстранения от действительности.

— Не опасно ли ездить на языческие праздники со студентами?

— Первоначально неоязычники относились к нам с заметной долей недоверия. Они отказывались называть свои сакральные и настоящие имена, не давали номера своих телефонов или адреса электронной почты для обратной связи. Но со временем нам стали доверять, ведь результаты наших исследований мы выкладываем потом в интернете, и наши респонденты могут с ними ознакомиться. Важно, что ежегодно мы посещаем, как правило, одно и то же объединение. Это продиктовано в том числе мерами безопасности. На крупнейшем этно-фестивале, где мы бываем, дежурят милиция, медики, пожарные. Нас там уже знают, поэтому конфликтов не бывает.

— Общение с каким неоязыческим лидером запомнилось вам больше всего?

— Пожалуй, это Добровольский. Несколько раз я брал у него интервью. Очень интересные концепции принадлежат Сперанскому — это язычник-одиночка, представлявший когда-то общину «Коляда Вятичей» и главе «Родолюбия» волхву Велеславу (И. Черкасову). Чрезвычайно интересно общаться с Богумилом Гасановым — одним из лидеров «Велесова круга», руководителем рязанской общины «Троесвет». Это, наверное, наиболее начитанный из «молодых» язычников, имеющий огромную этнографическую библиотеку.

— Почему многие современные неоязычники используют символику Третьего рейха и нацистскую риторику? Как они совмещают это со своими верованиями?

— Повторюсь, что именно совмещение разных культур — это признак новой религиозности. Свастику (коловорот) как символ зарождающегося язычества ввёл в 1980-х года Алексей Добровольский — Доброслав. Вообще движение поначалу было сильно политизировано, и отделить языческое мировоззрение от политики было невозможно. Это был определённый протест и вызов существующему обществу. Основной костяк данного движения сейчас составляют люди 30–35 лет. Конечно, к язычеству приходит много молодёжи. И для выделения эти люди будут стараться использовать всё, что запрещено. Это вызов: «Свастика запрещена, но мы будем использовать наш исконный славянский символ».

В этой среде распространена тема ЗОЖ, что привлекает молодёжь. Юноши занимаются не просто физическими упражнениями, а разбавляют их тренировками с холодным оружием, мечами. Мужчин привлекает культ силы. Кстати, примерно 60% участников языческих групп — именно мужчины.

«Родноверие» не представляет из себя идеологический монолит. Кто-то уходит в экологию, срастается с «зелёными», кто-то принимает позицию крайне правых. Общины многолики.

— А Русская православная церковь пытается противостоять этим движениям?

— Патриарх уже дважды выступал с обращениями, подчёркивая угрозу развития неоязычества. Я участвовал в нескольких конференциях, посвящённых данному явлению. Однако, церковь, как и научное российское сообщество, делают, на мой взгляд, огромную ошибку. Прежде чем выносить вердикт тому или иному движению, туда нужно идти, однако учёные и представители РПЦ предпочитают «кабинетный» подход. Предварительные выводы можно сделать только после проведения серьёзного «полевого» исследования. Нужно учитывать, что движение очень сильно меняется год от года: сейчас формируются скандинаво-славянские общины, в Сибири шаманизм сочетается с «родноверием». Появляются новые направления: Шуйный путь, навославие… Если не мониторить это изнутри, то мы не получим цельной картины.

— Какая опасность таится в родноверии для общества?

— Как и в любом религиозном движении, здесь присутствует значительный процент деструктива. Развитие негативных направлений, вязанных, например, с нацизмом, сатанизмом или шиваизмом, может быть опасным для общества. Может быть создано что-то наподобие языческого «синего кита», известного сейчас всем. Чтобы это предотвратить, туда нужно идти.

— Какие у вас планы на этот год?

— Планы на этот год у нас сверхмасштабные. Во-первых, мы хотели бы посетить купальский праздник объединения «Велесов круг». Нас там уже ждут. Кроме этого, хотелось бы провести исследования осетинского традиционного верования Ас-дин. Ну и в ходе последней научной конференции в Ростове-на-Дону выяснилось, что язычество проникает в традиционно православную среду казачества. Хочется поближе познакомиться с этим явлением.