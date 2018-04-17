Замена хрусталика в Салехарде: пациентка рассказала, как всё прошло

Ирма Телушкина стала одной из первых пациенток, которой заменили хрусталик правого глаза в Салехардской окружной больнице. Высокотехнологичные операции здесь начали делать полмесяца назад. Насколько успешно?

«КС» встретился с Ирмой Телушкиной и расспросил о результатах.

— Мое зрение и раньше было не идеальное, всегда стабильно видела только шестую строчку на таблице для проверки зрения. Но очки не носила, в них только хуже было, — рассказала Ирма Викторовна. — А тут вышла из декрета на работу, и в течение года состояние резко ухудшилось, с трудом читала четвертую строчку. На приеме врач с удивлением диагностировал двустороннюю катаракту. Пояснил, что это болезнь пожилых людей, и в молодом возрасте встречается крайне редко…

Доктор предложил тридцатичетырехлетней женщине поменять хрусталики на обоих глазах. Ирму Викторовну поставили в очередь на конец сентября в клинике Екатеринбурга . В окружной столице тогда еще и речи не было про подобные операции.

Пока горожанка ждала вызов, пыталась решить вопрос с детьми. У Ирмы их двое: младшей дочери два года, ее скорей всего, пришлось бы брать с собой и искать няню на период самой операции. Но не пришлось.

— Я очень обрадовались, когда мне сообщили, что ехать никуда не надо, и я буду в числе первых прооперирована здесь, в Салехарде , — улыбается пациентка.

— Операция прошла 31 марта. Уже больше двух недель я вижу значительно лучше, вместо прежней четвертой строчки читаю уже восьмую. Через полгода прооперируют левый глаз, надеюсь, зрение станет еще лучше.

Больница закупает искусственные хрусталики американского производства. Весь расходный материал и оборудование от лучших брендов. Какие ощущения у пациентки от операции? Насколько болезненно?

— Томительным было скорей ожидание. А когда завели в операционный зал, страх прошел. Сама процедура занята не более 20 минут. Боли не было, чувствовала только, как водичкой поливают, — делится впечатлениями Ирма Телушкина.

До конца месяца ей назначили глазные капли, на солнце женщина должна носить затемненные очки.

— Операции по замене хрусталика проходят совершенно безболезненно под местной анестезией, — пояснил Сергей Кравцов , главный внештатный офтальмолог ГБУЗ СОКБ, врач высшей категории, прошедший подготовку в екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургии глаза». — Через микроразрез при помощи ультразвука потемневший хрусталик превращают в эмульсию и выводят из глаза. А затем в свернутом состоянии вводится гибкая искусственная линза. Накладывать швы технология не требует, поэтому и период реабилитации минимальный.

Сейчас в СОКБ оперируют только тех, кто крайне нуждается в улучшении зрения и давно стоит в листе ожидания. Собирают по 10 человек каждые две недели, вмешательства проходят под контролем наставника, врача-хирурга из Екатеринбурга. Вскоре планируется выйти на ежедневный режим операций и пригласить на работу еще одного хирурга.

На Ямале высока нуждаемость в операциях по замене хрусталика. Ежегодно в автономном округе диагностируют около тысячи катаракт.

— До конца года планируем прооперировать пациентов Салехарда и близлежащих районов, это 150–250 человек. Затем принимать больных со всего округа, — подытожил Сергей Анатольевич.