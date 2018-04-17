Глеб Никитин поручил добиться включения в официальный реестр Минпромторга РФ индустриального парка ЗМЗ

«На территории завода уже существует индустриальный парк, где работают 15 резидентов. На мой взгляд, странно, что он до сих пор не был включен в федеральный реестр и не получал поддержку из федбюджета».

Глава региона дал поручение региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства совместно с управляющей компанией индустриального парка ЗМЗ подготовить необходимые документы и направить их в Минпромторг РФ . По словам Глеба Никитина, заявку необходимо подать в ближайшие месяцы.

Включение в официальный реестр позволит Заволжскому индустриальному парку получить федеральную господдержку на создание и модернизацию инфраструктуры. Также министерство промышленности Нижегородской области разрабатывает проект предоставления индустриальным паркам налоговых льгот.

«Я считаю, что у Заволжья , как у промышленного центра, огромные перспективы, особенно с учетом глобального статуса компании «Соллерс», — подчеркнул Глеб Никитин. — Есть возможность увеличить экспорт, увеличить объем инвестиций в производство».

Глава региона добавил, что Заволжье должно стать одним из ведущих российских центров локализации производства автокомпонентов.

«Минпромторг РФ сейчас утвердил федеральную стратегию по развитию промышленности, — сообщил генеральный директор ПАО «Соллерс» — генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов. — Будут добавлены дополнительные требования для всех игроков рынка по увеличению локализации производства двигателей и трансмиссии — это все наша номенклатура. Это значит, что у нас есть реальные шансы предложить продукцию ЗМЗ и «РосАЛита» для всех глобальных игроков, которые существуют на российском рынке».

Вадим Швецов отметил, что по итогам переговоров с главой региона стороны «наметили дорожную карту». «Считаем, что эта кооперация позволит увеличить доходы бюджета и создать новые рабочие места», — добавил гендиректор ПАО «Соллерс».

Кроме того, Глеб Никитин дал поручение подготовить необходимые документы для заключения специального инвестиционного контракта с ООО «Литейный завод „РосАЛит“ — предприятием, которое также работает на территории ЗМЗ и производит литые детали для автопрома. Правительство Нижегородской области выступит одной из сторон контракта.

В соответствии со специнвестконтрактом ООО „РосАЛит“ получит меры государственной поддержки, взамен на которые он берет на себя обязательства по организации промышленного производства (литье и механическая обработка деталей двигателя и трансмиссии) с объемом инвестиций не менее 750 млн рублей. Взамен предприятие получит налоговые преференции (освобождение от уплаты налогов на имущество и на прибыль) не только на федеральном, но и на региональном уровне.

»Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить рост производства, создать новые рабочие места в Заволжье. Я этот проект поддерживаю, и мы будем вместе убеждать после подписания соответствующих документов министерство промышленности и торговли РФ в том, что такой контракт необходимо заключить», — отметил Глеб Никитин.

Также глава региона вручил лучшим сотрудникам ЗМЗ и дочерних компаний завода наградами министерства промышленности и торговли РФ и правительства Нижегородской области.