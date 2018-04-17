«Все, что происходит в области и относится к депутату, — безусловно, политическое дело»

«История с Арзамасом в общем старая. Там депутаты захотели быть более независимыми, чем это позволялось из регионального центра. Оттуда появились такие неожиданные фигуры в качестве главы, как Татьяна Парусова . Но потом против них применили „силовые приемы без посадки“, как это было использовано в Дзержинске против Виктора Сопина . В результате удалось погасить активность фронды и избрать в руководство города устраивающих региональный центр людей.

Логика подсказывает, что Лаптев относится к предыдущему лагерю. Если Лаптев принадлежал еще к той, фрондирующей группе, это можно воспринимать как продолжающийся укорот фрондирующим депутатам. Но история совершенно дикая, нечто совершенно небывалое.

Вообще все, что происходит у нас в городе, в районах и области в целом, имеет отношение к политике тем более, если относится к какому-то человеку, обладающему депутатским статусом. Поэтому все это, безусловно, политическое дело».