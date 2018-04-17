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#зверьеивечер
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#зверьеивечер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а, напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер.
Санджи Котеев: Наш монументальный красавчик — голубой британец Ричард. Спокоен как удав. Вывести из себя его может только отсутствие корма в миске. Будет ходить по пятам и обноется, замурлычет всех, пока кто-нибудь не сжалится.
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Огари из общежития
Первую в этом году пару красных уток заметили на территории Тимирязевской академии. Огари предпочитают селиться на чердаках. В Тимирязевской академии они облюбовали 16-этажное общежитие № 8.
— Когда приходит время летать, птенцы просто пикируют с крыши высотки. И всегда приземляются, не разбиваясь, — рассказали в пресс-службе вуза.
Проводить достойно
Хоспис для неизлечимо больных животных появится на базе зоопитомника в Волоколамске.
— Сегодня нигде нет такого места, где человек может остаться со своим домашним животным, при этом ему будет оказана квалифицированная помощь, — сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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