#зверьеивечер

Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а, напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер.

Санджи Котеев: Наш монументальный красавчик — голубой британец Ричард. Спокоен как удав. Вывести из себя его может только отсутствие корма в миске. Будет ходить по пятам и обноется, замурлычет всех, пока кто-нибудь не сжалится.

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Огари из общежития

Первую в этом году пару красных уток заметили на территории Тимирязевской академии. Огари предпочитают селиться на чердаках. В Тимирязевской академии они облюбовали 16-этажное общежитие № 8.

— Когда приходит время летать, птенцы просто пикируют с крыши высотки. И всегда приземляются, не разбиваясь, — рассказали в пресс-службе вуза.

Проводить достойно

Хоспис для неизлечимо больных животных появится на базе зоопитомника в Волоколамске