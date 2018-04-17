Астрономические налоги: может ли космос стать свободной экономической зоной

Космос для бизнеса — новая игра. Пока не самая популярная, но уже очень азартная и с высокими ставками. Дело за малым: как и в любой игре, здесь нужны понятные и соблюдаемые всеми игроками правила. Часть таких правил уже работает, остальные рождаются на наших глазах.

Законодательство vs глобализация

Коллективные международные договоры, государственные законные акты, двусторонние межгосударственные соглашения, внутренние своды правил международных агентств и консорциумов — далеко не полный перечень правоустанавливающих документов в космической отрасли. Чтобы разложить по тарелочкам этот законодательный винегрет, потребуется не одна докторская диссертация (кстати, они уже есть, и немало).

Для того чтобы понять масштаб путаницы в этой сфере, приведем наглядный пример — орбитальный проект OneWeb . Он призван к 2020 году обеспечить все население Земли широкополосным спутниковым Интернетом. Для этого создается группировка из 900 спутников. Проанализируем географию проекта:

— Ключевые инвесторы: международные Airbus и Intelsat , американские Hughes и Coca-Cola , индийская Bharti Enterprises, мексиканская Grupo Salinas и т.д.

— Сборка спутников производится во французской Тулузе

— За вывод группировки на орбиту отвечают российские «Союзы» и «Протоны».

Риторический вопрос: законодательством какого государства должен регулироваться этот проект? Не менее интересная задача: чем будут регулироваться права и обязанности экономических агентов, ориентированных на космос, если они начнут регистрироваться в экзотических странах? Например, в Бангладеш или Буркино Фасо. Где не слышали о международных договорах по космосу, а законодательство, регулирующее эту сферу, отсутствует как класс. Получается, что можно играть вообще без правил?

Нет, универсальный свод принципов, регламентирующих экономическую деятельность любых государств и частных компаний в космосе, все-таки существует. Это базовые нормы международного космического права, зафиксированные в межправительственных соглашениях под эгидой ООН , которые все игроки рынка вроде бы как соблюдают. По крайней мере, на словах. Вот эти принципы:

— Свобода исследования и использования космического пространства и небесных тел на благо всего человечества. Тут все ясно.

— Космическое пространство и небесные тела не подлежат национальному присвоению. Проще говоря, любое государство может построить, к примеру, лунную базу, а вот объявить поверхность под ней своей территорией — это вряд ли.

— Государства несут международную ответственность за любую национальную космическую деятельность. То есть Россия по полной программе отвечает за Роскосмос Китай — за CNSA, США — за NASA SpaceX и далее по списку.

Примем за аксиому, что эти правила и дальше будут соблюдаться космическими державами.

Государство vs бизнес

Ни одно государство не тратит на развитие космической сферы больше 1% ВВП. Более того — за последние годы страны-лидеры отрасли не один раз заявляли о сокращении расходов и сворачивании программ. Россия до минимума урезала лунный проект и надолго отложила запуски тяжелой «Ангары». США временно отказались от новой высадки на Луну и сворачивают участие в МКС.

Эти и многие другие факты подводят нас к очевидной тенденции: государства мало помалу самоустраняются от ближнего космоса. Оставляя за собой дальние миссии и запуски для военных и государственных нужд, остальную коммерческо-космическую деятельность они отдают на откуп частному бизнесу. В результате сегодня без малого три четверти экономических проектов в космосе — зона ответственности предпринимателей.

За всем этим отчетливо просматривается стремление ведущих мировых экономик спроецировать на космос макиавеллевское ноу-хау, которое уже прошло успешное тестирование на Земле:

— Создать национальным предприятиям максимально благоприятные условия для коммерческой деятельности в космосе.

— Не тратя бюджетные средства, достигнуть подавляющего экономического преимущества в космическом пространстве.

— Начать диктовать свои условия остальным игрокам рынка с позиции превосходства.

Вполне реальная перспектива, и пока наиболее последовательно к этой цели движутся США. Однако, еще не вечер.

Владение vs пользование

Следующая проблема, с которой нам предстоит столкнуться в относительно недалеком будущем, — по какому правовому принципу будут распределяться территории соседних планет. Пока наиболее вероятной выглядит американская практика времен Дикого Запада: палка, воткнутая в землю на территории участка, фиксирует право собственности на него. Разница лишь в том, что фиксироваться будет не право владения, а право пользования. Освоенная часть поверхности планеты не станет удаленным анклавом России, США или любой другой страны. А вот материальные (полезные ископаемые, пробы) и нематериальные (результаты исследований) блага будут, скорее всего, распределятся по праву первенства.

И не забудьте про потенциальный Эльдорадо XXI века — пояс астероидов. Классики научно-популярного жанра разогревают эту тему не хуже букмекеров перед финалом Лиги чемпионов. По их данным, на которые ссылается «Коммерсантъ», общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных между Марсом и Юпитером, составляет астрономические $700 квинтиллионов, а среднестатистический астероид содержит 1,5 млн тонн кобальта — четверть земных запасов этого металла.

Как будем делить богатство? Скорее всего, по той же схеме: кто первым добрался до самых лакомых кусков астероидного пояса — тот и выиграл

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