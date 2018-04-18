Как в Воронеже отметят «Библионочь»?

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году проходит в России в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книги». Воронежские библиотеки присоединились к всероссийской акции.

«Библионочь в Никитинке»

21 апреля в библиотеке им. Никитина пройдут мастер-классы, книжные ярмарки, различные литературные викторины и арт-программы. «Библионочь в Никитинке» откроется награждением активных читателей 2017 года в 18:00 в фойе библиотеки. С 18:00 до 21:00 посетителей ждёт разнообразная интерактивная программа. Например, в фойе желающие смогут принять участие в интерактивной викторине-презентации «Литературная мозаика» и попробовать свои силы в разгадывании литературного кроссворда. Каждый отдел библиотеки подготовил свои сюрпризы для гостей. Так, например, отдел регистрации читателей (к. 102) позволит окунуться в атмосферу Индии, где можно будет запечатлеть себя с восточными сувенирами. Фотосессия «Путешествие по Индии» будет сопровождаться вкусными угощениями, красивыми украшениями и приятной завораживающей музыкой. В отделе абонемента (к. 104) будет проходить арт-программа « Барбадос : в гостях у пиратов», желающие также смогут поучаствовать в конкурсной программе «Читаем классику» и разгадать ребусы, викторины, головоломки и загадки, предложенные сотрудниками отдела музыкально-нотной литературы. Сектор спецвидов технической документации предложит посетителям «Библионочи» викторину «В стране литературных героев» (к. 306). Читальные залы главного корпуса библиотеки 21 апреля будут открыты для всех посетителей до 21:00. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте библиотеки.

По мотивам сказок

Во многих других городских библиотеках культурная программа начнется 20 апреля.

в 16:00 в библиотеке №30 (ул. Иркутская, 15а) начнётся тематическое мероприятие по мотивам сказка А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино»;в 17:00 библиотека №17 (ул. Переверткина, 49) ждёт юных любителей театрального искусства на «Библиотечных подмостках»;в 18:00 библиотека №39 им. А. Корольковой (ул. Цимлянская, 6) представит тематическую литературную программу «Откроешь книгу — чудеса начнутся»;в 18:00 библиотека имени С. Я. Маршака (ул. Молодогвардейцев, 7) приглашает детей принять участие в мероприятии «Пусть полюбят дети светлые страницы, и улыбкой доброй озарятся лица»;в 18:00 библиотека №6 (ул. Ленинградская,136) приглашает юных читателей на вечеринку в стиле героев А. Толстого из «Приключений Буратино»;в 19:00 центральная городская библиотека им. А. Платонова (ул. Ф. Энгельса, 14) подготовила для своих читателей театрализованную программу.

21 апреля в 16:00 библиотека искусств им. А. С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6) приглашает на свою театрализованную культурную программу.