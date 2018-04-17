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Украинский космос оказался под угрозой
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В США не подтвердили задержание представителей космической отрасли Украины 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: Reuters
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Минюст США не подтверждает информацию о задержании председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтяренко на Космическом симпозиуме в Колорадо, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о задержании представителей Украины спецслужбами США по подозрению в причастности к незаконной продаже проектной документации в КНДР.
"Я лично не могу подтвердить это вам", — сказал собеседник агентства, пообещав перенаправить запрос дальше.
В посольстве Украины РИА Новости не смогли предоставить оперативный комментарий.
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