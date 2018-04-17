Украинский космос оказался под угрозой

В США не подтвердили задержание представителей космической отрасли Украины

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Минюст США не подтверждает информацию о задержании председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтяренко на Космическом симпозиуме в Колорадо, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о задержании представителей Украины спецслужбами США по подозрению в причастности к незаконной продаже проектной документации в КНДР.

"Я лично не могу подтвердить это вам", — сказал собеседник агентства, пообещав перенаправить запрос дальше.

В посольстве Украины РИА Новости не смогли предоставить оперативный комментарий.