Эксперимент «СОЮЗа»: Сколько идут письма из Гродно в Москву

В номере за 5 апреля мы уже ставили вопрос, почему послать письмо из Москвы в Брест стоит ровно столько же, как и в далекий Нью-Йорк , — 49 российских рублей? В то же самое время по всей территории России — от Калининграда до Сахалина — такое же почтовое отправление обойдется более чем вдвое дешевле — 22 российских рубля. Аналогичные цифры и по Беларуси . А ведь мы живем в одном Союзном государстве!

И вот новый поворот темы. На днях в редакцию пришло письмо от нашего постоянного читателя Леонида Карпова из Гродно . Он регулярно отправляет корреспонденцию из Гродно в Подмосковье и из Гродно в Вязьму , где живут его родственники. Очередную бандероль он отправил 20 марта из Гродно в Вязьму. Заметим, что расстояние от Гродно до Вязьмы чуть более 700 км. Между двумя городами ходит прямой поезд и на нем можно добраться за 14 часов 20 минут.

Какого же было удивление Леонида, когда оказалось, что на деле бандероль шла к адресату …10 суток. Читатель выслал нам официальную распечатку следования бандероли. Мы внимательно ее изучили и, как и сам автор письма, пришли в недоумение. Леонид написал об этом так: «Ежедневно ходит прямой поезд Гродно-Москва. В Вязьме он делает остановку. Раньше там почту Вяземскую и выгружали. И на другой день корреспонденция была на месте.

Вот и вызывает недоумение, зачем мою бандероль сперва (мимо Вязьмы) отправили в Домодедово, оттуда зачем то на Казанский вокзал, оттуда на Ярославский (хотя на Вязьму с Белорусского вокзала нужно). Затем, опять мимо Вязьмы, бандероль везут в Смоленск, и уже из Смоленска она наконец направляется в Вязьму?!».

А теперь официальную распечатку путешествия бандероли из Гродно в Вязьму проанализируем мы. Посылка была принята 21 марта в Гродно в 00:00 часов, однако она не была погружена в почтовый вагон, как думает читатель, а отправилась в Минск . Здесь она пробыла двове суток: столицу Беларуси посылка покинула 23 марта 00:00 часов и прибыла в Россию 24 марта в промежуточный пункт Домодедово в 15:46 (получается, летела самолетом).

На следующий день, примерно в это же время, наша бандероль покинула Домодедово и прибыла на Казанский вокзал Москвы. Далее она почти два дня — с 25 марта по 27 марта — числится в «пути» на Казанском вокзале, затем 27 марта ее отправляют на столичный Ярославский вокзал. Оттуда в этот же день она отправляется в Смоленск. Казалось бы, еще несколько часоы и она в Вязьме. Но не тут -то было. Судя по маршрутной квитанции, в Смоленске с бандеролью творятся какие-то странные вещи — ее почему-то опять отправляют в Москву на промежуточный пункт Казанского вокзала! а оттуда опять назад в Смоленск…

В итоге бандероль нашего читателя лишь 28 марта в 23:23 покидает Смоленск, чтобы в 4 утра 29 марта наконец попасть на промежуточный пункт в Вязьму. И только 30 марта прибывает наконец в конечный пункт назначения. Итог: путешествие нашей бандероли из Гродно в Вязьму продолжалось 10 суток.

Почему так? За комментарием мы обратились в Почту России . Как пояснил Павел Иванов , руководитель Департамента планирования блока Логистики, Беларусь и Россия — два суверенных государства и между ними почтовый обмен идет в рамках принятых международных алгоритмов: «Сначала вся почта собирается в одном крупном логистическом центре на территории одного государства, а потом отправляется в такой же логистический центр, но уже другой страны. Обычно почта доставляется в другую страну на самолете. Между Россией и Беларусью также действует автомобильное почтовое сообщение, а железнодорожного в настоящее время нет. Единственным различием в цепочке почтового обмена в рамках союзного государства является упрощенный таможенный режим, который действует в рамках ЕАЭС . Доставка мелкого пакета из Гродно в Вязьму шла авиа почтой через Москву. Сроки доставки внутри России были соблюдены: из Москвы в Вязьму письмо дошло за 6 дней».

В целом, данный комментарий лишь подтверждает наш тезис: единого почтового пространства у Союзного государства пока нет. Есть свои правила по оказанию почтовых услуг в России, и в них прописаны конкретные сроки доставки отправлений разного класса. Свои правила действуют и в Беларуси. А вот единых правил и нормативов доставки корреспонденции по Союзному государству нет.

комментарий

Лейла Котиева, начальник правового Департамента Посткома Союзного государства:

Почтовое сообщение в Беларуси и в России регулируется национальным законодательством каждого из государств. Если существует проблема, данный вопрос необходимо ставить перед профильными министерствами обеих стран. Вопросы формирования единого почтового пространства в рамках Союзного государства не рассматривались.