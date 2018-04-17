Законопроект о самозанятых гражданах может быть подготовлен к июлю 

Законопроект, регулирующий деятельность самозанятых граждан, может быть подготовлен правительством РФ к июлю 2018 г. Об этом в ходе круглого стола на площадке верхней палаты парламента сообщил заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства финансов России Рубен Саакян.
«Нам поручено подготовить (документ — прим. Агентства «Москва») к июлю текущего года», — сказал Р. Саакян, отвечая на вопрос главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина о сроках подготовки законопроекта о самозанятых граждан.
В свою очередь, сенатор поручил комитету отправить письмо на имя министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова с просьбой подтвердить ход работы и сроки разработки документа.
Заместитель председателя комитета Виталий Шуба уточнил, что за время действия закона о налоговых каникулах для ряда категорий самозанятых число таких граждан, официально сообщивших о своей деятельности, составило около 1 тыс. 400 человек.
Депутаты Госдумы приняли закон о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых граждан в ноябре 2016 г. Налоговые каникулы распространяются на нянь, сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников. При этом закон позволяет регионам расширить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться такие нормы Налогового кодекса.