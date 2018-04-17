Влияние новых санкций на экономику России оценивать рано, считают в МВФ

"Оценивать влияние санкций преждевременно. Мы видим некоторый эффект на рынке. Возможно, его почувствуют и ближайшие партнеры РФ по СНГ. Но оценивать его преждевременно", — сказал Обстфельд, отвечая на просьбу прокомментировать новый пакет санкций в отношении РФ.