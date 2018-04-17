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Объем транзита через Монголию растет
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Объем транзита через Монголию растет 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Такие цифры привел на 23-й Международной конференции «ТрансРоссия» начальник АО «Улан-Баторская железная дорога» Дамдинсурэн Жигжиднямаа. Он заметил, что в связи с ростом контейнерного потока возникли проблемы с пропускной способностью дороги и пограничных пунктов пропуска на китайско-монгольской границе. Поэтому решено реализовать программу ускоренного развития инфраструктуры до 2030 года. А уже к сентябрю этого года на дороге планируется ввести систему интервального регулирования движения поездов, она позволит на 30% увеличить пропускные способности дороги.
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