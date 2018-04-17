Объем транзита через Монголию растет

Такие цифры привел на 23-й Международной конференции «ТрансРоссия» начальник АО «Улан-Баторская железная дорога» Дамдинсурэн Жигжиднямаа. Он заметил, что в связи с ростом контейнерного потока возникли проблемы с пропускной способностью дороги и пограничных пунктов пропуска на китайско-монгольской границе. Поэтому решено реализовать программу ускоренного развития инфраструктуры до 2030 года. А уже к сентябрю этого года на дороге планируется ввести систему интервального регулирования движения поездов, она позволит на 30% увеличить пропускные способности дороги.