Сергей Левченко: необходимо обеспечить безопасность мероприятий в честь Дня Победы 

Около 300 крупных праздничных мероприятий пройдут в Иркутской области ко Дню Победы, 150 из них — непосредственно 9 мая. По предварительным
оценкам, в них примут участие около 400 тысяч человек. Об этом стало
известно на заседании антитеррористической комиссии Иркутской области,
которое состоялось под руководством Губернатора Сергея Левченко. Участие
в нём приняли заместитель начальника полиции Главного управления МВД
России по Иркутской области Михаил Козубов.
— В преддверии майских праздников и Дня Победы в регионе пройдёт
множество мероприятий. Наша задача — обеспечить безопасность их участников, принять меры по предупреждению терактов, а также обсудить
вопросы координации деятельности органов власти всех уровней в период
подготовки и проведения праздничных мероприятий, — сказал Сергей
Левченко.
Заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Иркутской области Алексей Перевалов сообщил, что для охраны
общественного порядка с 1 по 9 мая планируется задействовать около шести
тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных
организаций, члены народных дружин. Ещё 1,3 тысячи человек будут
находиться в резерве. Во всех отделах внутренних дел области создадут
мобильные группы, которые будут отслеживать обстановку, оперативно
реагировать на возможные провокации, в кратчайшие сроки обследовать и изымать подозрительные предметы.
Специалисты правоохранительных органов проведут обследование всех мест,
где пройдут праздничные мероприятия, строения и сооружения по пути
движения праздничных колонн и подземные коммуникации. Для экстренных
случаев разработаны запасные маршруты. Для обеспечения общественной
безопасности во время проведения массовых мероприятий планируется
использовать стационарные, переносные металлодетекторы и металлические
ограждения и комплекс специальной аппаратуры для бесконтактного
определения нарушения контролируемой зоны.
В праздничные дни транспорт, оставленный на несанкционированных
парковках рядом с местами проведения массовых мероприятий, будут убирать
эвакуаторами. Участие в этой работе примут 150 сотрудников ДПС.
На работу в режиме повышенной готовности на время майских праздников
перейдёт также Главное управление МЧС России по Иркутской области. Его специалисты проверят места поведения массовых мероприятий и прилегающие
территории на соответствие требованиям пожарной безопасности. Там должны
быть пути эвакуации, средства пожаротушения, исправное наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение, а также нормативный запас воды
для тушения огня. Во всех местах проведения праздничных мероприятий
будут дежурить сотрудники МЧС.