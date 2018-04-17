Сергей Левченко: необходимо обеспечить безопасность мероприятий в честь Дня Победы

Около 300 крупных праздничных мероприятий пройдут в Иркутской области ко Дню Победы, 150 из них — непосредственно 9 мая. По предварительным

оценкам, в них примут участие около 400 тысяч человек. Об этом стало

известно на заседании антитеррористической комиссии Иркутской области,

которое состоялось под руководством Губернатора Сергея Левченко . Участие

в нём приняли заместитель начальника полиции Главного управления МВД

России по Иркутской области Алексей Перевалов, начальник Управления ФСБ

России по Иркутской области Михаил Козубов.

— В преддверии майских праздников и Дня Победы в регионе пройдёт

множество мероприятий. Наша задача — обеспечить безопасность их участников, принять меры по предупреждению терактов, а также обсудить

вопросы координации деятельности органов власти всех уровней в период

подготовки и проведения праздничных мероприятий, — сказал Сергей

Левченко.

Заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Иркутской области Алексей Перевалов сообщил, что для охраны

общественного порядка с 1 по 9 мая планируется задействовать около шести

тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных

организаций, члены народных дружин. Ещё 1,3 тысячи человек будут

находиться в резерве. Во всех отделах внутренних дел области создадут

мобильные группы, которые будут отслеживать обстановку, оперативно

реагировать на возможные провокации, в кратчайшие сроки обследовать и изымать подозрительные предметы.

Специалисты правоохранительных органов проведут обследование всех мест,

где пройдут праздничные мероприятия, строения и сооружения по пути

движения праздничных колонн и подземные коммуникации. Для экстренных

случаев разработаны запасные маршруты. Для обеспечения общественной

безопасности во время проведения массовых мероприятий планируется

использовать стационарные, переносные металлодетекторы и металлические

ограждения и комплекс специальной аппаратуры для бесконтактного

определения нарушения контролируемой зоны.

В праздничные дни транспорт, оставленный на несанкционированных

парковках рядом с местами проведения массовых мероприятий, будут убирать

эвакуаторами. Участие в этой работе примут 150 сотрудников ДПС

На работу в режиме повышенной готовности на время майских праздников

перейдёт также Главное управление МЧС России по Иркутской области. Его специалисты проверят места поведения массовых мероприятий и прилегающие

территории на соответствие требованиям пожарной безопасности. Там должны

быть пути эвакуации, средства пожаротушения, исправное наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение, а также нормативный запас воды

для тушения огня. Во всех местах проведения праздничных мероприятий

будут дежурить сотрудники МЧС.