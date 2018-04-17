Орловские предприниматели начали охоту за конкурентами-нелегалами

Подстегивает ужесточившаяся конкуренция. Нелегалы теснят их на рынке, лишая дохода. Об этом было заявлено на заседании региональной межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. По словам ее председателя, первого вице-губернатора Александра Бударина , наибольшее количество работников, с которыми официально не оформлены трудовые отношения, приходится на сферы строительства, торговли, сельского хозяйства, общепита, ЖКХ, швейного производства, бытовых услуг и пассажирских перевозок.

Федеральная служба по труду и занятости и правительство области заключили соглашение, — сообщил он. — Документ предусматривает снижение неформальной занятости в 2018 году на 3986 человек. На 1 апреля удалось легализовать 1332 работника, то есть план уже выполнен на треть.

В прошлом году показатели были весомее. По данным облуправления труда и занятости, было выявлено 16066 работников, с которыми работодатели не заключили трудовые договоры. После вмешательства комиссий отношения узаконили 10695 человек. Остальные отказались. Видимо, положение их устраивает. Хотя работа без оформления лишает соцпакета.

— К нам стекается информация о борьбе с неформальной занятостью со всего региона, — пояснил глава управления Анатолий Майоров. — Руководители центров занятости участвуют в работе районных комиссий. Надо сказать, что предприниматели и сами выводят на чистую воду нелегалов, составляющих им невыгодную конкуренцию.

Так, в Болховском районе по такой жалобе сотрудники ГИБДД налоговики провели 14 совместных рейдов. Они проверили информацию о нелегальных перевозчиках, которая нашла подтверждение. На теневом бизнесе попались 11 владельцев маршруток. Они работали без договоров с муниципалитетом, чего делать нельзя. Не были оформлены у них отношения и с водителями. Примечательно, что все они имели официально оформленный статус ИП. То есть пытались создать видимость, что работают легально. Но это все равно что торговать спиртным без лицензии. Если ее нет, магазин не вправе предлагать такой товар. Вот и на рынке пассажирских перевозок так: нет договора — обслуживать маршрут нельзя, даже если ты ИП. В данном случае нарушителей в общей сложности оштрафовали на 63 тысячи рублей.

— Всего же в прошлом году было проведено 269 заседаний межведомственных комиссий, — продолжает Анатолий Майоров. — На них приглашали ИП и руководителей предприятий, в основном торговли, ЖКХ и сельского хозяйства. Это способствовало снижению уровня неформальной занятости.

Кроме того, Орловский облсовет народных депутатов направил в Госдуму обращение с призывом ужесточить ответственность за нелегальный бизнес. Об этом уже рассказывала «РГ». /Депутаты просят увеличить размеры штрафов для нелегалов, так как санкции для них меньше, чем для легальных конкурентов, нарушивших условия лицензии. Это вынуждает многих уходить в «тень». По данным регионального управления МВД, в 2017 году в Орловской области было выявлено 357 «предпринимателей», работавших без государственной регистрации и лицензии. В основном на рынке пассажирских перевозок. Кстати, не всегда предприниматели выясняют отношения при помощи надзорных органов. Порой доходит и до банальных драк между теми же водителями.

— Отказ от оформления трудовых отношений — одно из самых распространенных нарушений, — сообщил врио главы Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Авдеев . — Работодатели либо уклоняются от заключения трудовых договоров, либо оформляют их ненадлежащим образом.

Процесс легализации работника относительно прост — достаточно оформить трудовой договор

По его словам, в четвертом квартале 2017 года после вмешательства инспекции изменения были внесены в 212 трудовых договоров. Не редкость, когда вместо трудового заключают гражданско-правовой — например, договор подряда или оказания услуг. Случись что — работник остается один на один в споре с работодателем. Решить его можно только в суде.

Так, в Мценском районе работник пекарни в конце 2016 года получил травму ноги. Ему не выплатили пособие по временной нетрудоспособности и уволили. Только в марте 2018 года пострадавшему удалось восстановить свои права. Трудовые соглашения с ним заключали с нарушениями. Формально он даже не работал, хотя об этом не подозревал. Пришлось доказывать факт трудовых отношений в суде. Кстати, в подобном случае доказательством может послужить наличие внутреннего трудового распорядка, выдача зарплаты по графику и даже инструктаж по технике безопасности. На такие нюансы обращают внимание и комиссии. Это сигнал о том, что кто-то работает в «тени». Мценский пекарь своего добился — на работе его восстановили и выплатили компенсацию.

— По данным минтруда, в России 15 миллионов человек полностью исключены из официального сектора экономики, — отметил орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. — Мониторинг также показал, что почти 45 процентов россиян от общего числа занятых за последний год хотя бы раз работали неофициально или получали зарплату в конвертах.

По его мнению, власти на местах зачастую «сами убивают позитивный эффект от принимаемых мер по улучшению инвестиционного и делового климата». Об этом, по крайней мере, говорит региональное бизнес-сообщество. В «тень» уходят не от хорошей жизни. Процесс легализации работника относительно прост — достаточно оформить трудовой договор.

Но для ИП легализация может обернуться возбуждением уголовного дела. Есть в УК РФ статья, предусматривающая ответственность за нелегальную предпринимательскую деятельность. Привлечь могут и за мошенничество. Бизнес также опасается, что после легализации нагрянут налоговики и обяжут заплатить за прошлые годы. Закон не дает гарантий безопасности.

— Освобождение перешедших в легальное поле бизнесменов от ответственности по экономическим статьям КоАП РФ и УК РФ могло бы посодействовать решению проблемы, — уточнил Евгений Лыкин. — Надо создать условия, которые обеспечат выгоду именно от легальной предпринимательской деятельности. Тогда теневой бизнес утратит актуальность.

По его мнению, ужесточение ответственности способно породить дополнительные коррупционные риски. Для успешной легализации нужен комплексный подход. Бизнесмен должен быть уверен в том, что никто не предъявит ему претензий, что он начнет работу с «чистого листа» и что ему не будут напоминать о теневом прошлом. Но пока такого механизма нет, поэтому страх не исчезает.