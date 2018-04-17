Ещё
Россельхознадзор в аэропорту Домодедово выявил карантинный цветочный трипс в розах из Кении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

Россельхознадзор в аэропорту Домодедово выявил карантинный цветочный трипс в розах из Кении 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО «Домодедово Карго», при досмотре срезов цветов роз, в количестве 1 тыс. 380 штук, происхождением Кения был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор: Деятельность базовой станции «Билайн» на юго-востоке Москвы приостановлена на 40 суток Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией с четырех белорусских предприятий Летнее расписание автобусов Захарково-Москва изменится из-за юбилея усадьбы «Архангельское» в 2019 г.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой156
Миру предрекли глобальное финансовое крушение123
У Порошенко нашли секретную фабрику140
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море42
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение