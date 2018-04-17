Россельхознадзор в аэропорту Домодедово выявил карантинный цветочный трипс в розах из Кении

Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО «Домодедово Карго», при досмотре срезов цветов роз, в количестве 1 тыс. 380 штук, происхождением Кения был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.