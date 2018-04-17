Петербургское предприятие «КМЗ Ижора-Металл» заинтересовалось заводом «Ижметмаш»

Санкт-Петербург . Предприятие из Санкт-Петербурга «КМЗ Ижора-Металл» заинтересовалось заводом «Ижметмаш». По словам и.о. министра промышленности Удмуртии Виктора Лашкарева, речь идет о возможной покупке имущественного комплекса.

«По результатам встречи АО «КМЗ Ижора-Металл» подтвердило заинтересованность в приобретении имущественного комплекса АО «Ижметмаш» и организации (восстановлении) производства. На сегодняшний день рассматриваются и обсуждаются условия заключения сделки», — написал на своей странице в Фейсбук исполняющий обязанности министра.

Бульвар Гоголя в Ижевске не смог безболезненно перезимовать

https://susanin.news/udmurtia/everyday/20180416-248412/

Этот вопрос рассмотрели на встрече представителей Минпромторга Удмуртии , АО «КМЗ „Ижора-Металл“ и ООО „РНГО“.

Напомним, ранее ситуацию с заводом прокомментировали в Госсовете Удмуртии. Председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Майер назвал процедуру выхода предприятия из кризиса очень тяжелой.

»К сожалению, по всем внешним объектам, которые здесь есть, очень многое зависит от самого собственника: как долго он к этому шел, какие меры может предпринять. Там причины даже не внешние, не со стороны правительства или региона, это в первую очередь то, что они внутри на таком этапе они бизнес вели», — сказал Майер.