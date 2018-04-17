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Петербургское предприятие «КМЗ Ижора-Металл» заинтересовалось заводом «Ижметмаш»
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Петербургское предприятие «КМЗ Ижора-Металл» заинтересовалось заводом «Ижметмаш» 

ИА «Сусанин» 39 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Санкт-Петербург. Предприятие из Санкт-Петербурга «КМЗ Ижора-Металл» заинтересовалось заводом «Ижметмаш». По словам и.о. министра промышленности Удмуртии Виктора Лашкарева, речь идет о возможной покупке имущественного комплекса.
«По результатам встречи АО «КМЗ Ижора-Металл» подтвердило заинтересованность в приобретении имущественного комплекса АО «Ижметмаш» и организации (восстановлении) производства. На сегодняшний день рассматриваются и обсуждаются условия заключения сделки», — написал на своей странице в Фейсбук исполняющий обязанности министра.
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Этот вопрос рассмотрели на встрече представителей Минпромторга Удмуртии, АО «КМЗ „Ижора-Металл“ и ООО „РНГО“.
Напомним, ранее ситуацию с заводом прокомментировали в Госсовете Удмуртии. Председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Майер назвал процедуру выхода предприятия из кризиса очень тяжелой.
»К сожалению, по всем внешним объектам, которые здесь есть, очень многое зависит от самого собственника: как долго он к этому шел, какие меры может предпринять. Там причины даже не внешние, не со стороны правительства или региона, это в первую очередь то, что они внутри на таком этапе они бизнес вели», — сказал Майер.
В марте Александр Бречалов и заместитель гендиректора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев подписали дорожную карту по развитию завода «Ижметмаш».
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