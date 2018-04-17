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В центре «Мои документы» на Ангарской представили обновленный график загруженности
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В центре «Мои документы» на Ангарской представили обновленный график загруженности 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 50 минут назад
Сотрудники московских центров государственных услуг «Мои документы», проанализировав данные за первый квартал текущего года, составили обновленные графики средней загруженности офисов по дням недели и часам. Так, в центре госуслуг Западного Дегунина наиболее загруженными являются будние дни. Меньше всего людей обращается в центр в выходные.
— Максимальное число посетителей в течение дня отмечается с 11.00 до 14.00, а минимальное — с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 20.00. Среднее время ожидания в очереди не превышает трех минут, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Мария Чеснокова.
Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа».
Напомним, районный центр госуслуг находится по адресу ул. Ангарская, д. 1, корп. 7. Он работает с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных. (то)
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