В центре «Мои документы» на Ангарской представили обновленный график загруженности

Сотрудники московских центров государственных услуг «Мои документы», проанализировав данные за первый квартал текущего года, составили обновленные графики средней загруженности офисов по дням недели и часам. Так, в центре госуслуг Западного Дегунина наиболее загруженными являются будние дни. Меньше всего людей обращается в центр в выходные.

Мария Чеснокова. — Максимальное число посетителей в течение дня отмечается с 11.00 до 14.00, а минимальное — с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 20.00. Среднее время ожидания в очереди не превышает трех минут, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа».

Напомним, районный центр госуслуг находится по адресу ул. Ангарская, д. 1, корп. 7. Он работает с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных. (то)