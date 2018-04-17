По трём адресам Сокольников создадут удобства для передвижения инвалидов-колясочников

В районе Сокольники оборудуют новые элементы сопряжения для инвалидов-колясочников. Это позволит жителям района беспрепятственно переезжать с дороги на тротуар и обратно. Удобства для особой категории граждан появятся возле пешеходного перехода, напротив Парка культуры и отдыха «Сокольники».

Вопрос о необходимости развития безбарьерной среды подняли сами жители Сокольников, которым довелось столкнуться с определёнными сложностями в преодолении территории. Муниципальные депутаты выразили поддержку жителям Сокольников. Так, по словам главы управы Юрия Гацмана , в этом году планируется обустроить элементы сопряжения разновысотных поверхностей дороги по трём адресам.

На улице Матросская тишина оборудуют удобный въезд на площадку павильона ожидания специально для инвалидов-колясочников. На пересечении улиц 1-я и 2-я Боёвская запланировано создание элементов сопряжения с занижением бордюрного камня. По словам представителей управы Сокольников, это поможет жителям района беспрепятственно преодолевать участок с газоном.

Добавим, что в программу благоустройства дорожных территорий района Сокольники в 2018 году были внесены 8 адресов.

Фото: icmos.ru.