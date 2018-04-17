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Климов рассказал о попытках вмешательства в избирательную кампанию в России
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Климов рассказал о попытках вмешательства в избирательную кампанию в России 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Во время выборов президента РФ зафиксированы тысячи попыток вмешательства в избирательную кампанию извне, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Тысячи случаев (попыток вмешательств в президентские выборы в РФ извне), они очень разные. Если все рассортировать, будет 10 групп примеров. Они разные, но все в конечном счете — попытки вмешательства", — сказал Климов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, «12 зарубежных СМИ с иностранным финансированием» в период проведения выборов президента РФ выпустили более тысячи публикаций на русском языке, которые не соответствовали закону об основах избирательного права.
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