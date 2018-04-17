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Председателем правления АО АКБ «ГАЗБАНК» избран Владимир Аверин
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Председателем правления АО АКБ «ГАЗБАНК» избран Владимир Аверин 

Волга Ньюс 55 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В Газбанк Владимир Аверин пришел 21 марта. До согласования всех процедурных моментов с ЦБ РФ занимал должность советника председателя правления.
Напомним, что предыдущее место работы г-на Аверина — государственная корпорация ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», где он работал управляющим филиалом «Поволжский» и курировал деятельность банка в Приволжском федеральном округе. В банковском бизнесе Аверин с 1993 года. Окончив Самарский экономический институт, он прошел успешный путь от должности рядового экономиста до Топ-менеджера. В ОАО КБ «Солидарность» занимал пост вице-президента, а в ОАО «Первый Объединенный Банк» — должность первого вице-президента.
К выполнению своих новых обязанностей в должности председателя правления АО АКБ «ГАЗБАНК» Владимир Аверин приступил 17 апреля.
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