Председателем правления АО АКБ «ГАЗБАНК» избран Владимир Аверин

Напомним, что предыдущее место работы г-на Аверина — государственная корпорация ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», где он работал управляющим филиалом «Поволжский» и курировал деятельность банка в Приволжском федеральном округе. В банковском бизнесе Аверин с 1993 года. Окончив Самарский экономический институт, он прошел успешный путь от должности рядового экономиста до Топ-менеджера. В ОАО КБ «Солидарность» занимал пост вице-президента, а в ОАО «Первый Объединенный Банк» — должность первого вице-президента.

К выполнению своих новых обязанностей в должности председателя правления АО АКБ «ГАЗБАНК» Владимир Аверин приступил 17 апреля.