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Магнитогорцы построили лучший макаронный мост на международном конкурсе
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Магнитогорцы построили лучший макаронный мост на международном конкурсе 

Хорошие новости 53 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Магнитогорские архитекторы построили самый длинный мост из макарон. В международном конкурсе «Макаронный строитель» участвовали студенты из России и Белоруссии. На забавных соревнованиях выбирали победителе в двух номинациях: самая высокая башня и самый длинный мост. Сооружение учащихся МГТУ им. Г. И. Носова жюри признало лучшим по нескольким критериям: архитектурная выразительность, функциональность, экономичность, устойчивость, прочность.
— «Макаронный Строитель» — ежегодный Международный конкурс Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Макароны и архитектура. Мгновенно возникает вопрос: что может быть общего? Ответ прост — макароны являются основным строительным материалом для композиции по двум профильным номинациям: «Самое высокое сооружение» и «Сооружение с наибольшим пролетом, — говорят организаторы конкурса.
Для конкурса организаторы закупили 150 пачек макаронных изделий, но и этого оказалось мало: участников оказалось много. Приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Магнитогорска, Астрахани, Уфы, Вологды, Архангельска, Тюмени, Белгорода и Минска. Все эти команды опередили магнитогорские „Строитята“.
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