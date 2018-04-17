Магнитогорцы построили лучший макаронный мост на международном конкурсе

Магнитогорские архитекторы построили самый длинный мост из макарон. В международном конкурсе «Макаронный строитель» участвовали студенты из России Белоруссии . На забавных соревнованиях выбирали победителе в двух номинациях: самая высокая башня и самый длинный мост. Сооружение учащихся МГТУ им. Г. И. Носова жюри признало лучшим по нескольким критериям: архитектурная выразительность, функциональность, экономичность, устойчивость, прочность.

— «Макаронный Строитель» — ежегодный Международный конкурс Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Макароны и архитектура. Мгновенно возникает вопрос: что может быть общего? Ответ прост — макароны являются основным строительным материалом для композиции по двум профильным номинациям: «Самое высокое сооружение» и «Сооружение с наибольшим пролетом, — говорят организаторы конкурса.