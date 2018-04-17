Материалы по «Шахматному дому» на улице Пискунова передадут в прокуратуру

Материалы, касающиеся реставрации здания особняка Троицкого, известного как «Шахматный дом», планируется передать в прокуратуру . Об этом сообщил председатель постоянной комиссии городской думы по развитию города, строительству и архитектуры Андрей Дранишников по итогам заседания 17 апреля.

Напомним, дом № 35 по улице Пискунова, являющийся объектом культурного наследия, был передан собственнику для реставрации еще в 2014 году. Однако, работы до сих пор не проведены, а здание продолжает разрушаться. В прошлом году депутаты гордумы предлагали изъять дом у владельца.

Как сообщил представитель собственника Вагинак Торосян, присутствовавший на заседании, работы по реставрации объекта культурного наследия планируется начать после 20 июня.

«Мы уже готовы приступать, все согласования пройдены, разрешительные документы получены. Но, согласно им, работы мы можем начать в июне. На время чемпионата мира по футболу здание будет закрыто баннером», — заверил Торосян.

Однако, члены комиссии подвергли сомнению данную информацию. Как сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода Алла Коновницына , на самом деле ничего не сделано.

«Складывается такое ощущение, что нас вводят в заблуждение. Сам собственник не является на заседания, хотя мы приглашали его несколько раз, но он игнорирует наши просьбы и присылает своего представителя. Мы планируем обратиться в прокуратуру за разъяснениями, что же происходит на самом деле. Также необходимо сделать запрос в комитет по охране памятников», — сказал Андрей Дранишников

Он также не исключил возможности изъятия здания у собственника.

«Этот вопрос будут рассматривать юристы», — отметил Дранишников.

Напомним, на ремонт и восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Флигель дома военного губернатора», который находится в Нижегородском кремле, будет потрачено почти 15 млн рублей.

Фото: Надежда Кей