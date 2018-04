До мурашек: 12 заброшенных мест на Земле, от которых захватывает дух

На нашей планете существует множество мест, навсегда оставленных человеком. Когда смотришь на них, по коже бегут мурашки, а ощущения от увиденного находятся на стыке неподдельного интереса и тихого ужаса.

Playboy собрал подборку из самых таинственных мест, которые притягивают к себе внимание. Заросшие дикой растительного парки аттракционов или полностью покинутые города-призраки — ничто не способно противостоять времени.

Японский парк аттракционов Нара Дримлэнд был построен в 1961 году под впечатлением от калифорнийского Диснейленда. Однако в 2006 году он был закрыт из-за малого числа посетителей. Теперь этот парк стал еще одним заброшенным местом для любителей постапокалиптических ландшафтов.

Затопленная церковь Граун находится в Южном Тироле на искусственном озере Решен. Церковь была возведена в XIV веке, но к XX веку на ее месте решили построить ГЭС, чтобы обеспечить электричеством близлежащий город. Озеро Решен затопило 163 дома и 522 гектара сельскохозяйственных угодий. Уцелеть смогла только церковь, возвышающаяся посреди водоема.

Город-призрак Колманскоп в Намибии был оживленным местечком в начале прошлого века, когда немецкие шахтеры нашли в этой области залежи драгоценных алмазов. Поэтому спустя некоторое время в намибийской пустыне возник образцовый немецкий городок с больницей, школой, домами, стадионом, боулингом и банкетным залом.

Однако город начал постепенно приходить в упадок после того, как запасы драгоценного минерала стали иссякать. К тому же на жителях сказывались не совсем благоприятные климатические и природные условия. Последним гвоздем в крышке гроба Колманскопа стало открытие неподалеку нового района, богатого алмазами. В погоне за очередным источником драгоценностей местные жители стали покидать город, оставляя его наедине с пустыней.

Театр Орфеум в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, был открыт 15 апреля 1912 года, в один день с крушением Титаника. В то время театр был оснащен большим бальным залом, спортзалом и тиром, что сделало его одним из самых популярных мест в Нью-Бедфорде. Театр был закрыт в 1959 году из-за своей нерентабельности. В настоящее время некоммерческая организация Orph Inc собирает средства на то, чтобы театр заработал вновь, как в былые времена.

Замок Баннермана. США Замок шотландского торговца боеприпасами Франка Баннермана находится на острове Полепел в городе Ньюбург . Владелец замка купил остров в 1900 году в качестве места для складирования своих боеприпасов. В 1920 году произошел взрыв 200 тонн снарядов и пороха, что разрушило часть комплекса. Так, на протяжении последующих лет замок Баннермана медленно стал увядать и рассыпаться. Сегодня на его руины приезжают посмотреть туристы, добираясь до маленького острова на катере или байдарке.

Бузлуджа — это вершина Балканских гор высотой 1441 метр и по совместительству призрак коммунизма. Во времена Советского Союза на Бузлудже часто проводились культмассовые мероприятия с посвящением в пионеры, празднованиями достижений социалистической партии Болгарии и подобными сходками. После распада социализма в 1989 году Бузлуджу полностью разграбили и забыли.

Железнодорожная станция Мичигана. США Станция была возвели в 1913 году в Детройте и была самой высокой в мире на момент строительства. В 1988 году с вокзала ушел последний поезд и здание стало заброшенным.

Маяк Анива . Сахалин

В 1939 году его построили японские инженеры, и на протяжении многих лет он использовался российскими и японскими военными. Однако в 2006 году военные вывезли две изотопные установки, питавшие маяк. С тех пор он стоит разграбленный и забытый временем.

Уникальная Башня Саторна. Тайланд

Или как ее еще называют «Башня-призрак», является заброшенным небоскребом, окутанным тайной. Роскошный высотный дом посреди Бангкока возводился в 1990-х годах, однако его строительство резко прекратилось в 1997 году во время азиатского финансового кризиса. С тех пор оно не функционирует, а служит лишь достопримечательностью для любителей индустриального туризма.

В гостинице Рюген 105 этажей, и у нее странная треугольная форма, которая зловеще возвышается над Пхеньяном . Здание начали строить в 1989 году, а не его территории должны были располагаться комфортабельные зоны отдыха, казино и ночные клубы. В 2016 году появились данные о том, что гостиница была достроена, но не введена в эксплуатацию.

«Зенит» является недостроенным 22-х этажным небоскребом на станции метро Юго-Западная в Москве. Здания находится на территории академии народного хозяйства и должно было стать третьим корпусом образовательного учреждения. «Зенит» также задумывался, как крупнейший бизнес-центр столицы, в котором планировалось открыть пятизвездочный отель и один из главных ресторанов города «Маш». Когда строительство комплекса было заморожено, проект был завершен почти на 95 процентов. В апартаментах были установлены ванны и системы кондиционирования. Бассейн и концертный зал уже были готовы к эксплуатации.

После того, как строители уехали из здания, вандалы начали разрушать комплекс снаружи и изнутри. Недавно градостроительная комиссия Москвы заявила о том, что планирует реконструировать здание к 2021 году.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел радиоактивный выброс в 10 раз превышающий бомбу, сброшенную на Хиросиму. Порядка 350 тысяч человек покинули свои дома в максимально короткие сроки.

С того времени город как будто застыл. Однако многие любители экстремального туризма считают Припять одним из самых интересных мест и совершают ежегодные паломничества в город-призрак. Уровень радиации в городе остается по-прежнему высоким, что не позволяет человеку беспрепятственно находится в Припяти.

