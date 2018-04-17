Аграрии Черноземья вышли в поля с опозданием

Поживем — увидимВ большинстве хозяйств Черноземья в поле вышли, едва сошел снег: начали подкормку зерновых. Заместитель начальника белгородского департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Василий Мельников подчеркивает: это мероприятие, о котором не всегда вспоминают аграрии, имеет большое значение. Состояние озимых в регионах называют вполне позитивным после долгой зимы, однако эксперты не склонны к категоричным оценкам или ясным прогнозам. — Первая неделя внесет корректировки и покажет, сохранятся ли посевы в полной мере, — размышляет Мельников, — или все-таки длинная зима, высокий снежный покров могут спровоцировать развитие болезней. Сейчас ведется скрупулезный мониторинг состояния фитосанитарной обстановки. Через 8-10 дней будем точно знать, как развиваются озимые. Внимание к этим культурам в Черноземье не случайно. Как правило, именно они дают существенную часть урожая. Заместитель курского губернатора Алексей Золотарев отмечает, что почти половину в структуре зерновых занимают именно осенние посевы. В других регионах — как минимум треть. Эксперты отмечают, что постоянное сортообновление и совершенствование агротехнологий позволяют получать прекрасные урожаи. Однако появляются и другие тенденции. Во-первых, в Воронежской и Липецкой областях увеличили общую площадь пашни, во-вторых, экспертов удивили неожиданные решения аграриев по выбору той или иной культуры. — В прошлом году в области намолотили почти четыре миллиона тонн зерна, и половина этого каравая — озимая пшеница, — сообщает Василий Мельников. — Однако структура посевных площадей — с учетом конъюнктуры рынка, специфичности аграрного производства в Белгородской области — меняется. Неожиданно для нас — и, видимо, правильно — сельхозтоваропроизводители, оценив обстановку, решили в нынешнем году посеять больше яровой пшеницы. С повышением почвенного плодородия эта культура стала давать хорошие урожаи. Неоднозначная ситуация складывается с сахарной свеклой: на белгородских полях с каждым годом ее становится все меньше — в этом году останется только 62,7 тысячи гектаров, а ведь раньше сеяли больше ста. В Воронежской та же тенденция — от прошлогодних 133 тысяч гектаров осталось лишь 120. В Курской области , где надо загрузить девять сахарных заводов, пашни под нее отвели почти в два раза больше, чем у соседей, однако пятипроцентная «оптимизация» все же произошла. Чтобы сырья хватило переработчикам, нужно получить не менее пяти миллионов тонн корней, а для этого предстоит позаботиться об урожайности. Эксперты отмечают, что вся структура посевных площадей и выбор агротехнологий подчинены одной главной цели — получить прибыль от растениеводства. И если крупные агрохолдинги, производящие мясо или молоко, четко знают, сколько и чего нужно вырастить для собственных кормовых нужд, фермерам, по их же словам, «живется веселее». Так, воронежский предприниматель Юлия Калач с сожалением рассказывает о том, что отказалась от посевов кукурузы на зерно. — Элеватор заставил нас отдать ему бессовестно большие суммы, — сетует она. — Но у нас, как у большинства, другого выхода не было. Да еще с самим предприятием вышла неприятная история: закрылось, и вернули нам такое зерно, что я его и за два рубля никому бы не продала. Вот люди и отказываются от многих культур: все слишком непредсказуемо. Меньше стали сеять и гречихи. Культура эта, как говорят сами аграрии, исключительно капризна на прилавках магазинов. Цена на гречку то упадет, то взлетит. И видимо, эти колебания никому не приносят пользы: хозяйства стали отказываться от нее и не рисковать лишний раз, тем более что выгоду от роста цен, как правило, получают только ретейлеры. Как по маслуОперативно реагируя на изменения рынка, черноземные аграрии в этом году отдают предпочтение масличным культурам. Сою, рапс, лен и даже коноплю будут сеять на полях регионов. Эксперты отмечают, что свое дело сделал рост перерабатывающих мощностей: это главный фактор, который влияет на рентабельность продукции. Так, в Курской области посевы ярового рапса расширят до 30 тысяч гектаров, или на 88 процентов. Ценного рапсового масла на рынке пока не так много, и аграрии стараются прочно закрепиться в этой нише. Тем более когда отечественные семена стали доступнее, а технологиям есть у кого поучиться.

Посевы сои тоже расширяются: культура традиционно незаменима для растущего в Черноземье животноводческого комплекса. К тому же новые агротехнологии позволяют получать высокие урожаи даже в неблагоприятных для нее погодных условиях. Примечательно, что именно на масличные делают ставку небольшие агрофирмы и КФХ. Председатель Ассоциации фермерских хозяйств Курской области Юрий Подтуркин говорит, что сейчас запросы рынка ощущаются острее и даже начинающие предприниматели стремятся найти свою нишу. — Сеют и кориандр, и горчицу, — поясняет он. — Люди пробуют и выбирают, что им выгодно. Однако без разочарований тоже не обходится. Так, занимавшийся производством рыжика фермер Руслан Корнев решил от востребованной в масложировой отрасли культуры отказаться. — Да я его просто в зиму посеять не успеваю, — признался он. В многопрофильном фермерском хозяйстве порой надо решать несколько задач одновременно, и в какой-то момент становится не до экспериментов. Юрий Подтуркин отмечает: отрицательный опыт тоже опыт, и еще не известно, какой выбор фермеры сделают на будущий год. Нередко многие возвращают «забытые» культуры в севооборот. В пример он приводит уже набившие оскомину зерновые, каждая шестая тонна которых в регионе производится как раз фермерскими хозяйствами. Предпринимателей давно призывали отказаться от этих культур, так сказать «оставить» их агрохолдингам, для которых фуражная пшеница — основа кормового производства и гарантированного сбыта. На белгородских и воронежских полях с каждым годом становится все меньше сахарной свеклы — ее посевы идут на убыль— Но ведь зерно все равно востребовано — и продовольственное, и фуражное, — продолжает Подтуркин. — Аграрии выращивают его и продают на рынке по хорошим ценам. А с масличными ситуация еще лучше: только рядом с нами — в Липецкой, Воронежской, Белгородской областях — открыта переработка. Эксперты добавляют, что развитие масложировой отрасли стабилизировало посевные площади традиционного для этих краев подсолнечника, который еще несколько лет назад воспринимался фермерами как культура, которая просто необходима в севообороте. Другим стимулом для расширения посевов масличных стало внимание к их экспорту: об этом давно и много говорят на федеральном уровне, и производители самого масла в стремлении продать свой продукт за границей заставляют аграриев отдавать предпочтение даже незнакомым им культурам. Повеяло прохладойВпрочем, вырастить нечто новое не только для фермеров, но и для региона в целом уже стало своего рода трендом. Глобальное потепление заставило аграриев попробовать и сорго, и так называемый турецкий горох — нут. Однако прошлое холодное лето несколько остудило пыл предпринимателей. Юлия Калач не без разочарования рассказывает, что этой весной не собирается сеять нут. Несколько лет назад он стал популярной в Черноземье культурой. Засушливое лето буквально выжигало традиционный для этих регионов горох. Сочные посевы одолевали болезни и вредители. Нут оказался прекрасной заменой традиционным культурам: южные температуры он выдерживал, а насекомых не привлекал. К тому же высокая стоимость способствовала росту посевных площадей под «заморский» горох, который, к слову, в результате и отправлялся на историческую родину. — Цены падают, — констатирует Юлия. — Раньше он стоил 60 рублей — прямо скажем, сливочная цена, теперь — 15-20. Снижение в разы. В основном его берут перекупщики для экспорта, но в прошлом году и урожай у нас был небольшой: все лето шли дожди, а нут такую погоду не любит. В итоге получилось то, что получилось. Вот сейчас продадим и в будущем вряд ли будем его сеять. Посредникам для продажи важны объемы, а у нас они какие…Противоположная ситуация в хозяйстве Александра Гандзюка. Теплолюбивый амарант, который еще называют хлебом инков, фермер будет выращивать и в нынешнем году. Сетует только, что приходится отказаться от кориандра, в целом же на его полях появится еще и соя, и пока в хорошем состоянии озимая пшеница. Спрос на экзотику продолжает расти. Амарант, который не содержит глютена, для многих просто незаменим. Цены на муку и крупу держатся на достаточно высоком уровне, и, конечно, те, кто занял эту нишу, не спешат ее покидать, несмотря на природные сюрпризы. — Я разделяю мнение о том, что у природы нет плохой погоды, — резюмирует Александр Гандзюк. — Иногда многие винят в своих бедах засуху или дожди, но я думаю, что нам просто важно знать, как работать в разных условиях. Тогда будет успех. Оперативно реагируя на изменения рынка, черноземные аграрии отдают предпочтение масличным культурамОптимистично настроен и Василий Мельников, хотя и не скрывает опасений по поводу урожайности. — Исходя из многолетней практики и наблюдений ученых, могу сказать, что затянувшаяся весна негативно повлияет на урожайность тех же озимых, — подтверждает он. — В прошлом году, к примеру, для них были идеальные условия, и они во многом обеспечили нам хороший урожай. И хотя уже сейчас можно с уверенностью прогнозировать потерю в урожайности, надо сказать, что в качестве зерна мы только выиграем. Та же пшеница в таких условиях дает зерно прекрасного хлебопекарного свойства: с высоким содержанием белка и клейковины. Важно и то, что аграрии будут вынуждены сейчас очень быстро посеять все культуры — одну за другой, потому что времени на эту страду осталось очень мало. Не исключено, что в таких условиях возможны и производственные накладки: высокие темпы посевной кампании скажутся на качестве агротехнологических операций. Но опыт наших сельхозпроизводителей и их профессионализм позволят в целом завершить страду успешно.