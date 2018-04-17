Женщина в армии: главные аргументы «за»

Любимый аргумент многих мужчин против других людей, выступающих за равенство «Вы что, хотите в армии служить?». Обычно он используется для акцентирования внимания на невозможности равенства, ведь женщины точно не захотят присоединиться к армии — это просто противоестественно, так? Нет, не так.

Этот аргумент можно разбить на несколько «слоев»:

Женщины просто не справятся с такой нагрузкой

Чтобы понять, почему это не аргумент, а простое использование стереотипов (достаточно вредных, кстати), достаточно посмотреть на армию Израиля или США , где женщины служат наравне с мужчинами. Причем если в США эта служба для женщин добровольна, то в Израиле под воинскую обязанность попадают все, подходящие по здоровью — без различий по полу и гендеру. Для многих женщин это возможность начать перспективную карьеру и найти свое место в жизни — и несправедливо лишать их этого шанса по каким-то надуманным причинам.

Женщины сами не захотят идти в армию, ведь им это просто не интересно

…а еще женщинам не интересна наука, политика и все, что не является детьми, замужеством или модой. Еще один стереотип, от которого полезно будет избавиться. На начало 2008 года в России было 76,3 миллиона женщин. Вы правда хотите объединять семьдесят шесть миллионов человек одним стереотипов и определять за них, чем следует и не следует заниматься женщинам?

Женщинам опасно быть в армии из-за мужчин-служащих

Да, женщины-военные действительно сталкиваются с большим риском изнасилования и издевательств. Но это не значит, что решением ситуации будет полное исключение женщин из армии — ведь с таким же успехом можно просто запретить женщинам выходить из дома, потому что на улице тоже может быть опасно. Проблема лежит глубже и решать ее нужно не такими примитивными и прямолинейными способами.

Кстати, сами мужчины тоже страдают от издевательств и избиений в армии — но государство почему-то не ограничивает их возможность служить.

Почему женщины могут захотеть служить в армии?

Во-первых, армия может научить навыкам, которые в дальнейшем помогут добиться успеха в гражданском мире, в том числе тому, как эффективно презентовать себя; контролировать эмоции; расставлять правильные приоритеты, планировать и принимать решения, а также осознавать и признавать собственную силу.

Во-вторых, военные во всех странах (и в России в том числе) имеют льготы и преимущества, недоступные гражданским. В ситуации, когда женщины не имеют права служить, претендовать на льготы могут только мужчины — и это несправедливо.

Некоторые из льгот, предоставляемых военным:

Максимальный размер надбавки, которая выплачивается военным ежемесячно за выслугу лет, может составлять до 40 процентов;

Квалификационные надбавки, которые включаются в ежемесячные выплаты, составляют от 5 до 30 процентов;

Военным полагаются поощрительные выплаты за добросовестное и честное несение службы. Размер этих выплат может достигать трёх окладов в течение года;

В случае, если военный погибнет по тем или иным причинам во время несения службы, его семья по приказу российского командования получит единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей. Эти средства будут разделены между наследниками в равных частях;

Немного меньшие компенсации ждут семью военного, если возникнут другие страховые случаи: например, если тот будет уволен раньше срока из-за трави, контузий, увечий или болезней, приобретённых в ходе несения службы — в этом случае его семья получит единоразовую выплату в размере двух миллионов рублей;

Денежные льготы полагаются и при оплате детского сада для детей военнослужащих: речь о подъёмных, которые по размеру сопоставимы с одним окладом;

«Детские» социальные льготы связаны и ещё с одним фактором: в случае, если в семье военнослужащего по призыву рождается второй ребёнок, он имеет право уволиться досрочно;

При необходимости, то есть при рекомендациях врачебной комиссии, военнослужащих в 2017 году будут обеспечивать полностью бесплатным лечением, даже в том случае, если речь идёт о санаторном оздоровлении. Если военнослужащему потребуется уйти в отпуск по болезни, ему полагается выплата — четырёхкратный размер минимальной зарплаты;

Денежные выплаты, связанные с несением служебных обязанностей военнослужащего, не подвергаются налогообложению. Военным теперь не нужно платить земельный налог и налог на имущество физлиц;

Служащим полагаются льготы при поступлении в вузы и профессионально-технические училища. Если у военного есть рекомендация от его начальства, он может быть зачислен в ряды студентов вне конкурса при наличии положительных оценок на экзаменах;

Военные имеют право на бесплатное получение лекарств (перечень препаратов опубликован на сайтах правительства страны и военного командования) и на существенные скидки при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства;

Российским военнослужащим предоставляется дополнительное право на приобретение жилья и получение жилплощади в первую очередь (по сравнению с «гражданскими» семьями), а кроме того, осуществляется помощь со стороны государства, когда речь заходит об индивидуальном строительстве жилья.

Посмотрите на этот список и попробуйте поставить себя на место женщины, которая хотела бы служить в армии, но лишена такой возможности. Вы действительно думаете, что это справедливо?

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