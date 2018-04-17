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Роскомнадзор прокомментировал претензии к «Эху Москвы»
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Роскомнадзор прокомментировал претензии к «Эху Москвы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Гиперссылка на содержащий нецензурную брань материал расценивается как способ ее распространения в том случае, если ссылка является неотъемлемой частью контекста, поэтому сайт радиостанции «Эхо Москвы» нарушил требования закона о СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее во вторник пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что мировой судебный участок 416 рассмотрит претензию Роскомнадзора к сайту «Эха Москвы» за распространение нецензурной брани, заседание назначено на 27 апреля. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов пояснил РИА Новости, что на сайте «Эха» был размещен блог Ксении Собчак, «внутри блога стояла гиперссылка на видео, видео содержало мат». По словам Венедиктова, на самом сайте мата не было.
"Статья 4 закона «О средствах массовой информации» не допускает использования СМИ для распространения материалов, содержащих отдельные виды противоправной информации, в том числе нецензурную брань. Наличие на сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и т.д.), содержащий нецензурную брань, расценивается как способ распространения нецензурной брани в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста", — говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РИА Новости.
Таким образом, «размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению», отмечают в ведомстве.
"На странице сайта СМИ размещена гиперссылка на материал, содержащий нецензурную брань. В настоящий момент Роскомнадзором составлены протоколы на главного редактора и учредителя СМИ и переданы в суд для рассмотрения", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Эхо Москвы" грозит штраф от 20 до 200 тысяч рублей.
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