Роскомнадзор прокомментировал претензии к «Эху Москвы»

Ранее во вторник пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что мировой судебный участок 416 рассмотрит претензию Роскомнадзора к сайту «Эха Москвы» за распространение нецензурной брани, заседание назначено на 27 апреля. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов пояснил РИА Новости, что на сайте «Эха» был размещен блог Ксении Собчак , «внутри блога стояла гиперссылка на видео, видео содержало мат». По словам Венедиктова, на самом сайте мата не было.

"Статья 4 закона «О средствах массовой информации» не допускает использования СМИ для распространения материалов, содержащих отдельные виды противоправной информации, в том числе нецензурную брань. Наличие на сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и т.д.), содержащий нецензурную брань, расценивается как способ распространения нецензурной брани в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста", — говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РИА Новости.

Таким образом, «размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению», отмечают в ведомстве.

"На странице сайта СМИ размещена гиперссылка на материал, содержащий нецензурную брань. В настоящий момент Роскомнадзором составлены протоколы на главного редактора и учредителя СМИ и переданы в суд для рассмотрения", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Эхо Москвы" грозит штраф от 20 до 200 тысяч рублей.