Директор СТС уволилась из-за «расхождения взглядов» с начальством

Директор СТС Дарья Легони-Фиалко уволилась из-за «расхождения взглядов» на стратегию развития телеканала.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники на медиарынке. Дарья Легони-Фиалко подтвердила информацию о своём уходе, но отказалась от комментариев. В пресс-службе холдинга «СТС Медиа» сообщили, что с 18 апреля управлять каналом СТС будет гендиректор всего холдинга Вячеслав Муругов

Дарья Легони-Фиалко работала на СТС с сентября 2016 года. Перед ней поставили задачу нарастить женско-семейную аудиторию, а также добиться того, чтобы телеканал выпускал не три-четыре сериальных хита в сезон, а пять-шесть.

Между тем в 2017 году, как пишет агентство, СТС лишился своего ключевого поставщика контента — продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW), которая делала сериалы «Кухня», «Отель „Элеон“», «Ивановы — Ивановы». Группа занялась созданием телеканала «Супер» для холдинга «Газпром-Медиа»

По итогам первого квартала 2018 года среднесуточная доля целевой аудитории СТС (зрители 10-45 лет) упала с 9,3 до 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.