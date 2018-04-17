Еврокомиссия предложила начать переговоры о принятии в ЕС двух стран

"Это решение содержит призыв поддержать эти страны для продолжения в них реформ", — сказала Могерини. Чтобы помочь этим странам, Европейская комиссия разработала политико-экономическую стратегию с целевым финансированием. Определены шесть инициатив: безопасность и миграция, примирение, верховенство закона, транспорт и энергетика, цифровые, а также добрососедские отношения. При этом, как отмечают эксперты, наиболее маловероятными на вступление в ЕС шансами обладает Турция.

Тем временем на брифинге для прессы в Тиране премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал данное решение Еврокомиссии. В Скопье его македонский коллега Зоран Заев сказал, что его правительство стало свидетелем «уверенности в перемещении страны по евроатлантическому пути».

Между тем, как отмечают эксперты, не все европейские политики разделяют мнение Могерини.

"В государствах-членах по-прежнему существует нежелание принимать (в ЕС) новых членов, — заявил австриец Йоханнес Хан , ответственный за политику европейской интеграции. — В моей стране, в Австрии , большинство населения выступает против этого. Мы должны объяснить преимущества расширения и интеграции (в Евросоюз) стран Западных Балкан".