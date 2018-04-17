Еврокомиссия предложила начать переговоры о принятии в ЕС двух стран 

Европейская комиссия во вторник предложила странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Албании и Македонии, несмотря на нежелание некоторых стран, в частности — Франции, сообщает AFP.
"Европейская комиссия предлагает, чтобы Совет Евросоюза (представляющий его государства-члены) принял решение открыть переговоры о присоединении Албании и Бывшей югославской Республики Македония", — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини во время пресс-конференции в Страсбурге после окончания пленарного заседания Европарламента. «Решение основано на оценке прогресса, достигнутого этими двумя странами в отношении рекомендаций, сделанных в 2016 году, и обзора мер, принятых Тираной и Скопье», — отметила Могерини.
За месяц до специального саммита ЕС, посвященного западнобалканским странам, который пройдет 17 мая в Софии, Еврокомиссия представила государствам-членам свои оценочные доклады о состоянии прав и реформах в семи странах-кандидатах: Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории, Албании и Турции.
"Это решение содержит призыв поддержать эти страны для продолжения в них реформ", — сказала Могерини. Чтобы помочь этим странам, Европейская комиссия разработала политико-экономическую стратегию с целевым финансированием. Определены шесть инициатив: безопасность и миграция, примирение, верховенство закона, транспорт и энергетика, цифровые, а также добрососедские отношения. При этом, как отмечают эксперты, наиболее маловероятными на вступление в ЕС шансами обладает Турция.
Тем временем на брифинге для прессы в Тиране премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал данное решение Еврокомиссии. В Скопье его македонский коллега Зоран Заев сказал, что его правительство стало свидетелем «уверенности в перемещении страны по евроатлантическому пути».
Между тем, как отмечают эксперты, не все европейские политики разделяют мнение Могерини.
"В государствах-членах по-прежнему существует нежелание принимать (в ЕС) новых членов, — заявил австриец Йоханнес Хан, ответственный за политику европейской интеграции. — В моей стране, в Австрии, большинство населения выступает против этого. Мы должны объяснить преимущества расширения и интеграции (в Евросоюз) стран Западных Балкан".
Незадолго до этого против быстрого вступления в Евросоюз новых членов в выступлении в Европарламенте высказался и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я буду защищать будущее расширение только тогда, когда состоится углубление и улучшение отношений внутри нашей Европы», — заявил Макрон под аплодисменты публики.