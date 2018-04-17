Владимирский транспорт перейдет на безнал

Мэрия города Владимира решила перенять опыт соседей ( Москвы , Нижегородской, Ивановской и Рязанской областей) и перевести весь городской общественный транспорт (как муниципальный, так и частный) на безналичный способ оплаты проезда. Об этом депутатам комитета по жизнеобеспечению городского совета рассказал начальник отдела транспорта и связи мэрии Владимира Андрей Орехов

До конца этого года все кондукторы троллейбусов и автобусов будут обеспечены переносными валидаторами, через которые можно будет оплатить проезд бесконтактной банковской картой систем VISA и MasterCard, а также национальной платежной системы «МИР». Купить билет можно будет даже с сотового телефона с технологией NFC (например, Samsung Pay или Apple Pay).

Тем же горожанам, у кого нет банковских карт и «навороченных» телефонов, можно будет получить в специально открытых пунктах оплаты проезда так называемую Транспортную карту, на которую в том же пункте можно положить любую денежную сумму.

Такую же именную карту предстоит получить и всем льготникам, включая многотысячную армию пенсионеров. Об их проблемах после перехода на новую систему оплату проезда подняла вопрос депутат горсовета Людмила Бундина из фракции КПРФ

— Порядок оплаты проезда льготной категории пассажиров фактически не изменится, — пояснил депутатам Андрей Орехов. — Единственное изменение будет в том, что человек, имеющий право на льготы, бесплатно получит персональную транспортную карту. Раз в месяц льготникам предстоит прийти в пункт пополнения карт и оплатить месячный социальный проездной. И в течение этого месяца человек, предъявляя эту карту, получает чек-билет, как все остальные пассажиры.

Пополнить счет транспортных карт школьников в любой момент смогут родители. Кстати, эти карты будут использоваться детьми, как пропуск в родную школу через систему-автомат.

Как отметил начальник отдела транспорта и связи Андрей Орехов, переход на новую систему не понесет ни копейки бюджетных затрат, обойдутся без лишних расходов и частные перевозчики. Все расходы по внедрению системы на городском транспорте понесет инвестор-оператор, который выиграет городской конкурс.

По опыту других регионов, каждый перевозчик будет отдавать с каждого проданного билета от 4% до 7% комиссии в пользу оператора. Народные избранники обеспокоились: не приведет ли это к подорожанию тарифа на проезд на 1-2 рубля? Андрей Орехов надеется, что этого удастся избежать, хотя билет на во владимирском транспорте сегодня стоит дешевле, чем у всех наших соседей.

Зато у перевозчиков появится возможность разработать системы скидок. Например, в городе можно будет ввести тариф на туристический проездной, действующий 2-3 дня. Или сделать пересадочный тариф, как, например, в Нижнем Новгороде. У наших соседей цена проезда составляет 26 рублей, но за 40 рублей человек покупает пересадочный билет, который действует 1,5 часа после покупки. За это время пассажир делает одну, а то и две пересадки и доплачивать за это не приходится. Во Владимире такой пересадочный билет мог бы стоить 30-35 рублей.

Наконец, главный плюс от введения безналичной системы оплаты проезда — мэрия сможет точно отслеживать пассажиропотоки всех перевозчиков, включая льготников, и менять исходя из этих самых потоков интервалы движения маршрутов.

Более подробно узнать о переходе на автоматизированную систему оплаты труда можно из нашего видеосюжета.