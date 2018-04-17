Получили диплом, устраивали концерты: сравниваем свежие фото тюменцев с их портретами 6-летней давности

В конце марта мы уже рассказывали вам о популярном флешмобе 2012vs2018, суть которого — поделиться своими старыми фотографиями, сравнив их со сделанными недавно. В идеале нужно ещё и небольшой своей историей поделиться, рассказав о главных жизненных вехах этих лет. К созданию таких отчётов о своей жизни подключились и тюменцы. Свои истории они рассказали 72.ru, а мы — вам.

Поклонница популярного сериала с серьёзными намерениями

— В 18 лет я хотела стать журналистом как Кэрри Бредшоу из сериала «Секс в большом городе». Сейчас мне 24, и я сотрудничаю с фондом Алексея Кудрина Calvert 22 по развитию креативной экономики в регионах. В будущем собираюсь стать пресс-секретарём президента России, — поделилась с нами своими планами Юлия Королёва.

Юлия сменила цвет волос на свой настоящий и обзавелась новой целью, к которой стремиться изо всех сил Девушка с микрофоном, ставшая PR-специалистом

— Эта летняя фотография была сделана летом 2012 года на предпоследней смене летнего лагеря ТюмГУ «Солнышко». Тогда я ещё была студенткой отделения журналистики, и получение диплома было ещё впереди. За эти шесть лет успела понемножку поработать во всех сферах журналистики — на телевидении, радио, в интернет-СМИ и редакциях печатных изданий. Сейчас развиваюсь в PR-сфере: продвигаю молодёжные проекты Тюменской области . Свежий кадр, кстати говоря, — с презентации нашего сезонного проекта в мультицентре «Моя территория», — уточнила Александра Оверченко.

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Парень с фотоаппаратом, кардинально сменивший стрижку

— За эти шесть лет в эфире «Вечернего Урганта» обстриг волосы. Влюбился, сделал возлюбленной предложение. Потерял любовь. Стал фотографом, — подытожил Роман Юсупов.

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Горожанка, сменившая офисную работу на любимое дело

— Что изменилось за эти 6 лет? Я. Полностью. В 2012 эта девочка боится пойти работать по специальности — PR -специалистом. И совсем не знает какая чудесная жизнь ее ждет впереди. Она конечно, догадывается, что станет Бабулиной, но даже не подозревает, что вместе со сменой фамилии после замужества станет мягче, добрее. А ещё закончит универ с красным дипломом, устроится на работу мечты. Уволится с работы мечты, поступит на психолога, откроет своё арт— пространство для женщин. И…поправится килограммов на 10. Но это исключительно от счастья!, — уверена Надежда Бабулина.

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Музыкант, который устроил много драйвовых концертов

— Всегда интересовался музыкой. Все эти шесть лет постепенно пополнял и обновлял свои запасы музыкального оборудования, Кучу концертов устроил! Каждый подарил массу незабываемых ярких эмоций и крутых впечатлений. Это вдохновило на то, чтобы дальше развиваться в творческой сфере. Делать то, что так сильно нравится, — уверен наш читатель Виталий Лукин

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