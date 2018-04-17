Мустафа Абдулджемиль Кырымоглу

Прежде чем перейти к истории жизни Кырымоглу, я хотел бы сказать несколько слов…

Крым — красивейший в мире полуостров в северной части Черного моря. Это родина крымских тюрок, которые однажды ночью были изгнаны из собственных домов и отправлены в ссылку. Более 70 лет назад крымские тюрки были депортированы советской властью в Сибирь и Среднюю Азию в туго набитых вагонах для скота. В этой гуманитарной катастрофе за 22 дня изгнания и последующие несколько месяцев 423 тысячи крымских тюрок погибло от холода, болезней и голода.

Возможно, некоторые задаются вопросом: кто такой Мустафа Кырымоглу? Что же, не будем томить с ответом: это уроженец Крыма, который 18 мая 1944 года, будучи шестимесячным ребенком, был отправлен в ссылку вместе с другими крымскими тюрками в закрытом вагоне для скота и посвятил свою жизнь борьбе за права своего народа. Это патриот, бесстрашный борец, тюркский лидер, достойный подражания.

Я желаю его внучке изобильной жизни в родном Крыму. Но волею судьбы она тоже родилась в изгнании. Как и ее отец Хайсер . Хайсер Джемилев появился на свет в Зырянке. Где Зырянка и где Крым? Путь из Москвы в Зырянку включая воздушный транспорт занимает 14-15 часов. Это Якутия — родина тюрок-сахинцев, вообще говоря, Сибирь. Долина реки Колыма, которую во времена Советского Союза называли «долиной смерти». На рудниках в этом регионе в эпоху Сталина и после него погибли десятки тысяч осужденных.

Когда Кырымоглу был отправлен в Зырянку «в принудительное изгнание и на исправительные работы», он познакомился со своей женой. Сафинар-ханым — тоже крымская татарка. Они долго переписывались, а затем, когда Сафинар-ханым приехала в Зырянку, преодолев продолжительную и изнурительную дорогу, они поженились.

В документальном фильме «Кырымоглу: борьба одного народа» есть такой эпизод. Мустафа Кырымоглу, взяв на руки своего сына, который появился на свет в этом месте, где не было ни одного другого мусульманина, читает в его ухо азан — как он унаследовал от своих предков и старших. «Аллаху акбар, Аллаху акбар! Сын мой, пусть твое имя будет Хайсер», — говорит он. А когда вы слышите оригинальную запись его голоса, глаза сами собой наполняются слезами.

Ни Сталин, ни советский режим не смогли убить любовь к родине, которая живет в сердцах детей земель, взрастивших династию Гиреев, Исмаила Гаспринского , Дженгиза Дагджи, Бекира Чобан-заде, Номана Челебиджихана.

Эта любовь к родине воспитала такого героя, как Мустафа Кырымоглу. В невероятной борьбе во главе с Кырымоглу, который более 15 лет провел в советских тюрьмах, крымским тюркам удалось вернуться на свою родину. В этой борьбе не применялся ни террор, ни насилие, не пролилась ни одна слеза невинного человека.

Когда крымские тюрки заново создали мечети, мектебе, национальные институты, свою цивилизацию, когда их родина снова расцвела, в Крым опять пришла жестокая зима.

В 2014 году Крым был снова оккупирован путинской Россией.

Открыто скажем: мы сейчас считаем президента России Владимира Путина нормальным главой государства, нормальным демократом и нормальным человеком. Путинскую Россию невозможно оценивать как какую бы то ни было страну. По своему менталитету путинская Россия есть не что иное, как продолжение Советов при частичном упразднении рудиментарной экономической системы коммунизма. Путинская Россия никогда и ни при каких условиях не отказывалась от установления тем или иным образом своего былого господства на постсоветском пространстве. И мы видим, что не откажется.

Кырымоглу был снова изгнан со своей родины. В изгнании в свои 75 лет он продолжает с терпением и верой вести борьбу. Тем, кто с российской оккупацией Крыма слагал оды о России и Путине, он сказал следующее: «Вы, наверное, недостаточно хорошо знаете Россию, мы 200 лет живем под их игом, а до этого мы три века воевали с ними!»