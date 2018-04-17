Moody's понизило кредитные рейтинги банка «Возрождение» до «В3» с «В2»

Вместе с тем Moody's оставило рейтинги банка в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

"Снижение рейтингов отражает длительную неопределенность в отношении будущей структуры акционеров банка и перспектив его развития, а также риск оттока клиентов и депозитов в условиях этой неопределенности", — говорится в сообщении.

Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк , в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).

Согласно предписанию ЦБ , к 4 июня Promsvyaz Capital B. V. должен снизить свою долю в уставном капитале «Возрождения» максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B. V. ограничен в участии в управлении кредитной организацией. Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.

Как сообщал председатель правления банка Марк Нахманович , в «Возрождении» идет процедура due diligence, которая позволит всем интересантам получить реальное представление о банке.