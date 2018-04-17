Moody's понизило кредитные рейтинги банка «Возрождение» до «В3» с «В2» 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в иностранной и национальной валютах до «В3» с «В2». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Вместе с тем Moody's оставило рейтинги банка в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
"Снижение рейтингов отражает длительную неопределенность в отношении будущей структуры акционеров банка и перспектив его развития, а также риск оттока клиентов и депозитов в условиях этой неопределенности", — говорится в сообщении.
Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк, в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).
Согласно предписанию ЦБ, к 4 июня Promsvyaz Capital B. V. должен снизить свою долю в уставном капитале «Возрождения» максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B. V. ограничен в участии в управлении кредитной организацией. Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.
Как сообщал председатель правления банка Марк Нахманович, в «Возрождении» идет процедура due diligence, которая позволит всем интересантам получить реальное представление о банке.
В марте представители близкого к бизнесмену Сулейману Керимову фонда Bonum Capital вошли в совет директоров банка «Возрождение». Сообщалось о переговорах Керимова с основными владельцами банка — братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми — о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ «Благосостояние».
Глава ВТБ Андрей Костин позднее заявил об отсутствии переговоров о покупке банка.