Снесут ли памятник Ленину в Симферополе — мнение

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . После очередной волны предложений по переносу памятника Владимиру Ленину с центральной площади крымской столицы, зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслав Зарубин пояснил, что законно снести монумент не удастся. Свою точку зрения он озвучил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

"Памятник, какой бы он ни был, если он стоит на учете в Российской Федерации , не подлежит переносу. Например, в Феодосии в прошлом году хотели перенести памятник революционеру Назукину и воссоздать на том месте монумент Александру III. Инициаторы обратились в Минкультуры РФ , подготовили обоснование, но им отказали. Перенести памятник возможно только в том случае, если есть условия, которые могут привести к его утрате. Коль таких условий нет — будет стоять", — подчеркнул Зарубин.

Памятник главному Ленину Республики был создан по проекту уроженца Коктебеля, скульптора Василия Стамова. Общая высота монумента — более 10 метров, фигура самого вождя — 5,5 метров. Монумент установили на центральной площади крымской столицы осенью 1967 года.

С начала 90-х годов переноса памятника добивались крымские монархисты. Свою позицию они объясняли тем, что Крыму давно пора избавиться от клейма «коммунистического заповедника», а площадь реконструировать, установить на ее территории находившийся там ранее фонтан и вообще переименовать на старый манер в Фонтанную. В феврале 2014 года немногочисленные активисты крымского «Евромайдана» активно предлагали снести памятник Ильичу. Однако «ленинопад» до полуострова не дошел.