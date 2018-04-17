Рейтинг публичной активности ВИП-персон Ульяновской области. Март-2018

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Ульяновской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Республики Мордовия относительно федерального центра.

10. Екатерина Буцкая, министр финансов Ульяновской области — 18 Последнее место в мартовском рейтинге публичной активности ВИП-персон заняла министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая. В марте Екатерина Буцкая отчиталась перед депутатами законодательного собрания об итогах работы возглавляемого ей министерства в прошлом году. Оказалось, что бюджет Ульяновской области значительно вырос и достиг рекордной суммы — 52,6 млрд рублей. Также Екатерина Буцкая сообщила, что в регионе запущен портал «Открытый бюджет Ульяновской области». Там, по ее словам, в доступной для граждан форме размещена информация финансовых органов субъекта и муниципальных образований, органов государственной власти Ульяновской области, федеральной налоговой службы, росстата и Минфина России. «Информация актуальна для разных целевых групп: финансовых специалистов, аналитиков, студентов экономических специальностей, журналистов, а также для обычных жителей региона», — пояснила глава регионального минфина.

9. Оксана Солнцева, министр молодежного развития Ульяновской области — 26 Ольга Мезина, министр искусства и культурной политики Ульяновской области — 26 Девятую строчку мартовского рейтинга поделили министр молодежного развития Оксана Солнцева и министр искусства и культурной политики Ольга Мезина.

Оксана Солнцева в первый весенний месяц оказалась «под прицелом» СМИ во время новоселья местного Молодежного театра. Со дня своего существования театр базировался в креативном пространстве «Квартал», однако там насладиться его спектаклями могли лишь 30 человек — именно столько вмещал зрительный зал. В январе было принято решение перевезти Молодежный театр его в кинотеатр «Художественный». «Мы понимаем, что „Художка“ — это центр города. Это место привлечения молодежи и самых интересных событий. Такому театру самое место здесь, чтобы быть доступным и понятным ульяновцам», — сказала тогда Оксана Солнцева.

Упоминания Ольги Мезиной также связаны с театром. Она приняла участие в церемонии определения победителей конкурса «Лицедей-2018». По ее мнению, театральная студия «Театр и мы», ставшая победителем, — настоящая находка для региона. «Представленный спектакль „Память — это мы“ рассказывает о подвигах молодых ребятах в годы Великой Отечественной войны», показывает неразрывную связь с родной землей и историей России. Отрадно, что такие проекты в муниципальных районах развиваются и радуют своего зрителя глубиной содержания», — поделилась своими впечатлениями министр.

На фото: выступление Молодежного театра Ульяновска

8. Павел Дегтярь, главный врач Ульяновской областной клинической больницы — 46 В начале марта главврач Ульяновской областной больницы Павел Дегтярь на своей странице в Facebook написал, что в конце февраля за сутки его коллеги приняли 25 новорожденных. «Это своего рода рекорд по количеству принятых родов в сутки для нашей больницы. Всего за два месяца нового года родилось 454 малыша, причем мальчишек почти на сотню больше», — поделился Павел Дегтяр. А 11 марта он рассказал о родившейся в Ульяновске тройне. «Мама чувствует себя хорошо. Кесарево сечение прошло успешно. Старший ребенок родился с весом 1,8 кг, средний — 2,1 кг, а девочка — 1,75 кг. Малыши родились на 33 неделе, поэтому пока наблюдаются в отделении интенсивной терапии», — пояснил главврач.

На фото: родители тройняшек с детьми и персонал больницы

В конце марта Павел Дегтярь обратился к горожанам с просьбой сообщать в больницу о бродячих собаках, замеченных на ее территории. По его словам, участились случаи транзитной миграции бродячих собак через территорию областной больницы. При этом животные агрессивные, нападают на людей. «При помощи городских служб по отлову бродячих животных устраивали засады, но животные не пришли именно в это время. Договорились с городской администрацией, что при появлении на территории больницы бродячих собак будем оперативно реагировать для принятия незамедлительных мер по отлову животных», — сообщил главврач.

7. Дмитрий Вавилин, министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области — 47 В марте министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин показал себя отличным хозяйственником. В канун 8 марта он сообщил, что в 2018 году в регионе планируют ввести 580 тыс. кв. метров жилья. В конце месяца Дмитрий Вавилин рассказал, что благодаря модернизации теплоисточников в текущем отопительном сезоне не было зафиксировано внештатных ситуаций по причине их неисправности. Кроме того, министр подтвердил продолжение модернизации авиационного комплекса региона. А именно: строительство нового здания центра организации воздушного движения и дальнейшее развитие аэропорта «Ульяновск Восточный». Также, по словам Вавилина, в марте было выделено дополнительно 29,2 млн рублей из областного бюджета на строительство двух дорог в новых микрорайонах Ульяновска.

На фото: сошедший с рельс в Ульяноске трамвай

6. Екатерина Уба, заместитель председателя правительства Ульяновской области — 52 Свыше 30 семей Ульяновской области начали получать ежемесячные выплаты на первенцев, сообщила Екатерина Уба 1 марта. «У нас продолжается реализация региональных мер поддержки семей, инициированных губернатором Сергеем Морозовым, и с этого года планируется расширять меры поддержки и сделать их не только материальными. Для этого у нас на каждом предприятии должен быть создан пакет семейно-демографических мер, дающих возможность работникам посвящать больше сил и времени семье», — пояснила зампред правительства Ульяновской области.

28 марта Екатерина Уба приняла участие в заседании комиссии по профилактике правонарушений, где обсуждалась подростковая преступность в регионе. Оказалось, что ее показатели за минувший год снизились в 2 раза.

30 марта зампредседателя регионального правительства сообщила ульяновцам, что карантин в школах будет продлен до 6 апреля: «Уверена, что благодаря таким своевременным мерам нам удаться стабилизировать ситуацию и избежать массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ».

5. Анатолий Бакаев, председатель законодательного собрания Ульяновской области — 57 Замыкает первую пятерку мартовского рейтинга публичной активности ВИП-персон председатель законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев. «Лучшим лекарством от болезней может стать спорт, а массовые и доступные занятия физической культурой, особенно в детском возрасте, являются одной из составляющих такого понятия, как „здоровье нации“, — сказал Анатолий Бакаев, поддержав предложение губернатора Ульяновской области по ремонту спорткомплекса „Торпедо“.

21 марта Анатолий Бакаев провел прием граждан, на котором жительница Заволжского района попросила спикера областного парламента помочь с решением проблемы загрязнения воздуха в Новом городе. Выяснилось, что местные жители страдают от запаха гари и смога, причина которого, по их мнению, в сжигании отходов производства в гаражах на промзоне. Бакаев взял вопрос под контроль, но решил ли он его — пока неизвестно.

В тот же день председатель заксобрания подписал постановление о вынесении порицания депутату областного парламента Айрату Гибатдинову. Последний, исполняя депутатские полномочия на постоянной основе, продолжает заниматься бизнесом и получать от него доход.

29 марта Анатолий Бакаев побывал с рабочей поездкой в Николаевском районе. Там он обсудил волнующие педагогическое сообщество вопросы и пообещал оказать содействие в их решении.

4. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов — 63 В начале марта комитет по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области заслушал доклад министра здравоохранения, семьи и социального благополучия области Рашида Абдуллова в перинатальном центре „Мама“. Абдуллов сообщил, что в центре уже приняли более 145 родов. „Следующий шаг — осложненные и тяжелые роды. Самое главное, все для этого здесь сделано, и все это должно работать должным образом“, — сказал министр.

На фото: палата в ульяновском перинатальном центре „Мама“

15 марта стало известно о страшной врачебной ошибке — во время плановой операции 28-летней жительнице Ульяновска Екатерине Федяевой вместо физраствора ввели формалин. „За ошибку в Центральной клинической медико-санитарной части понесут ответственность все! От санитарки до главного врача будут привлечены к ответственности, если будет установлена вина по итогам проверки!“, — заявил тогда министр здравоохранения. В конце марта у родных и близких Екатерины Федяевой еще была надежда на ее выздоровление. Девушки не стало 5 апреля.

22 марта ульяновские врачи констатировали эпидемию ОРВИ. Кроме того, в регионе официально подтверждены более 30 случаев „свиного гриппа“. Рашид Абдуллов призвал жителей региона при первых симптомах простуды обязательно обращаться в поликлинику по месту жительства, а детям вызывать врача на дом.

24 марта Рашид Абдуллов сообщил местным журналистам, что к 2019 году на базе четырех больниц Ульяновской области появятся инфекционные отделения. 31 марта глава регионального минздрава инициировал проведение проверок персонала и оборудования больниц Ульяновской области на предмет готовности к возникновению чрезвычайных ситуаций.

3. Наталья Семенова, министр образования и науки Ульяновской области — 91 Министр образования и науки Наталья Семенова в начале весны анонсировала участие лучшего школьника Ульяновской области Максима Шалагинам в финальном этапе открытого межрегионального конкурса „Ученик года“. „На заключительный этап съедутся сильнейшие школьники, которые прошли отборочные туры. На сегодняшний день подано более 20 заявок от других субъектов РФ“, — рассказала Наталья Семенова.

Подводя итоги работы открытого межрегионального социопрактикума „Детский лагерь. Новые ориентиры“, министр образования напомнила, что предстоящим летом на территории Ульяновской области будут работать 24 оздоровительных лагеря.

Отчитываясь перед комитетом по социальной политике законодательного собрания о работе минобрнауки в 2017 году, Наталья Семенова сообщила, что по сравнению с 2015 годом финансирование образования в регионе увеличилось на 19%. Это стало результатом участия министерства в федеральных программах. Что касается качества знаний ульяновских выпускников, оно, по словам Натальи Семеновой, за последние три года повысилось на 4,4%.

30 марта в Ульяновске подвели итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады по французскому языку, который проходил в стенах УлГПУ имени Ульянова. Наталья Семенова пояснила, что у школьников, представлявших на олимпиаде Ульяновскую область, есть дополнительный стимул участвовать и побеждать во всероссийских школьных олимпиадах — за призовые места будет выплачиваться денежное поощрение.

2. Алексей Гаев, глава администрации Ульяновска — 132 В начале марта глава администрации Ульяновска Алексей Гаев подписал распоряжение, благодаря которому в день выборов президента России городские трамваи и троллейбусы курсировали бесплатно. Кроме того, по инициативе сити-менеджера было расчищено от деревьев русло реки Сельдь.

В середине месяца Алексей Гаев поручил навести порядок в работе городского электротранспорта, поскольку участились случаи схода трамваев с рельсов. После проверки было принято решение о замене путей. Работы начнутся в конце апреля.

Кроме того, глава администрации встретился с авторами песни об Ульяновске — Борисом Куломзиным и 16-летней ученицей „Киношколы 73“ Полиной Максимовой. Девушка написала слова, а педагог создал музыку и аранжировку. Посчитав опыт удачным, Алексей Гаев попросил Полину Максимову написать стихи к 370-летнему юбилею города.

По итогам первого квартала глава администрации Ульяновска занял 43 строчку в рейтинге деятельности мэров крупных финансово-промышленных центров страны. Однако 2 апреля Алексей Гаев был отправлен в отставку. Причины — в следующем рейтинге „ФедералПресс“.

1. Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области — 819 Первое место в мартовском рейтинге публичной активности с большим отрывом занял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. СМИ цитировали его по разным поводам.

На фото: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов голосует на выборах президента России

В начале марта глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия перинатального центра „Мама“. Через несколько дней стало известно, что Сергей Морозов может принять участие в новом телевизионном шоу с призовым фондом 1 млрд рублей. Как рассказал директор направления „Новый бизнес“ Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян, в рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своих регионов.

Также в первой половине марта Сергей Морозов подписал указ о новых мерах поддержки молодых ученых Ульяновской области. „Мы будем поддерживать этих ребят организационно и материально, чтобы они не только получали самые передовые знания, но и имели возможность их применять, в том числе на различных международных конференциях, круглых столах и, конечно, олимпиадах. Данный документ предполагает также и различные премии, стипендии и гранты для начинающих ученых“, — рассказал глава региона.

18 марта Сергей Морозов пришел на свой избирательный участок в селе Карлинское вместе со всей семьей, чтобы принять участие в выборах президента России. На следующий день на своей странице в Facebook он выразил благодарность землякам, которые проголосовали. В Ульяновской области по итогам обработки избирательных бюллетеней Владимир Путин набрал 74,27% голосов. Явка по региону составила более 63%.

22 марта Сергей Морозов в связи с карантином во всех школах Ульяновской области обратился с призывом к работодателям и родителям. Первых он попросил не задерживать на работе родителей школьников, а при возможности отпускать их раньше. Вторым посоветовал как можно больше внимания уделять своим детям в эти дни.

30 марта Сергей Морозов объявил о тотальной проверке 114 торгово-развлекательных центров Ульяновской области, связанной с трагедией в кемеровском ТЦ „Зимняя вишня“. В последний мартовский день на встрече с бизнесменами региона Сергей Морозов обозначил дату открытия аэропорта в Баратаевке. По предварительной информации, это произойдет 5 мая.

Фото: ullica.ru, twimg.com, ulgov.ru, simbirsk.city, stormnews.ru