Дрозденко проверит системы противопожарной безопасности в ТРК Гатчины

В рамках своего визита губернатор осмотрит один из главных символов Гатчины — обелиск Коннетабль, вышедший из реставрации в конце 2017 года. Глава 47 региона также постеит торгово-развлекательный комплекс «Кубус», где осмотрит системы противопожарной безопасности и проверит соблюдение сотрудниками мер по противодействию возможных чрезвычайных ситуаций.

Александр Дрозденко также примет участие в заседании Совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям по теме: «Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области в 2018 году».