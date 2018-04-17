Дрозденко проверит системы противопожарной безопасности в ТРК Гатчины 

18 апреля состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Гатчинский район.
В рамках своего визита губернатор осмотрит один из главных символов Гатчины — обелиск Коннетабль, вышедший из реставрации в конце 2017 года. Глава 47 региона также постеит торгово-развлекательный комплекс «Кубус», где осмотрит системы противопожарной безопасности и проверит соблюдение сотрудниками мер по противодействию возможных чрезвычайных ситуаций.
Александр Дрозденко также примет участие в заседании Совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям по теме: «Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области в 2018 году».
На совете будут рассмотрены вопросы деятельности социально-ориентированных национальных и религиозных общественных организаций и национально-культурных объединений региона в плане воспитания современной добровольческой молодежи и передачи духовных традиций социального служения. Высупающие: настоятель храма Успения Божией Матери в селе Лезье-Сологубовка и храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге, протоиерей Вячеслав Харинов и муфтий, председатель Духовного управления мусульман Северо-Западного региона РФ Равиль Панчеев.