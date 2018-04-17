Работы по выемке реактора ледокола «Сибирь» завершатся до конца года

ТАСС , 17 апреля. Работы по выемке реакторного оборудования на утилизируемом ледоколе «Сибирь» будут завершены до конца года, заявил во вторник ТАСС генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша

"Работы на ледоколе «Сибирь» в этом году завершатся", — сказал он.

Это первый этап программы утилизации. Работу проводят специалисты СРЗ «Нерпа» Мурманской области . Основные части реакторной установки к настоящему моменту уже удалены. Отмечая уникальность проводимых работ, Вячеслав Рукша отметил, что «мы получили знание о жизненном цикле [реакторной установки]».

После выемки всех элементов реакторной установки остальные части ледокола пойдут на металлолом, поскольку не содержат радиации. Сейчас СРЗ «Нерпа» ведет работу по получению соответствующих сертификатов на корпус ледокола, которые позволят передать его для дальнейшей разделки.

Как ранее сообщалось, конкурс на выполнение работ по удалению реактора из другого утилизируемого атомохода, «Арктика», не состоялся и будет повторен.

Утилизация атомных ледоколов

Согласно федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 — 2020 годы и на период до 2030 года», предусмотрена утилизация отслуживших свой срок атомных ледоколов. В 2016 году работы по утилизации начались на ледоколе «Сибирь», далее запланирована утилизация атомного ледокола «Арктика», потом атомохода «Россия».

Атомный ледокол «Арктика» — головное судно проекта 10520, построенное в 1972 году. Первое в истории судно, в 1977 году достигшее Северного полюса в надводном плавании, второй в мире атомный ледокол после «Ленина». Эксплуатация завершена в 2008 году.