Москвичка Дарья Тимошенко стала лауреатом премии «Псковская книга-2017»

Награждение победителей областного конкурса «Псковская книга-2017» на лучшую издательскую продукцию прошло 17 апреля в рамках форма «Русский Запад». Этот конкурс прошел в 22 раз. Как уточнили в пресс-службе региональной администрации. Всего было подано 37 заявок.

В номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» лауреатом стала книга наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона «Доброделание ради Христа Бога».

Лучшим изданием по истории края стала работа Дарьи Тимошенко Николая Карпова «Островские доминанты».

Книга «Изборск — город древний: история в миниатюрах» была признана лучшим изданием по туризму. Награду присудили ее автору Юрию Степанову

Директор Межпоселенческого библиотечного объединения Локнянского района Нина Егерева получила диплом победителя в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» за коллективную серию изданий «Край отеческий».

Работа Татьяны Дубровской из Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Турецкий марш (в специальном аудиоформате)» стала лучшей в номинации «Говорящая книга».