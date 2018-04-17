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Москвичка Дарья Тимошенко стала лауреатом премии «Псковская книга-2017»
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Москвичка Дарья Тимошенко стала лауреатом премии «Псковская книга-2017» 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Награждение победителей областного конкурса «Псковская книга-2017» на лучшую издательскую продукцию прошло 17 апреля в рамках форма «Русский Запад». Этот конкурс прошел в 22 раз. Как уточнили в пресс-службе региональной администрации. Всего было подано 37 заявок.
В номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» лауреатом стала книга наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона «Доброделание ради Христа Бога».
Лучшим изданием по истории края стала работа Дарьи Тимошенко Николая Карпова «Островские доминанты».
Книга «Изборск — город древний: история в миниатюрах» была признана лучшим изданием по туризму. Награду присудили ее автору Юрию Степанову.
Директор Межпоселенческого библиотечного объединения Локнянского района Нина Егерева получила диплом победителя в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» за коллективную серию изданий «Край отеческий».
Работа Татьяны Дубровской из Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Турецкий марш (в специальном аудиоформате)» стала лучшей в номинации «Говорящая книга».
Лучшим литературно-художественным изданием для детей признана книга «Игры нашего детства» Елены Киселевой. Автор также победила в дополнительной номинации конкурса «Литературный дебют».
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