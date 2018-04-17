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Ким Чен Ын поздравил Асада с 72-й годовщиной независимости Сирии
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Ким Чен Ын поздравил Асада с 72-й годовщиной независимости Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Сирии Башара Асада с 72-й годовщиной независимости страны и выразил ему свою солидарность, текст послания передало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Я рад, что под Вашим правильным руководством Ваше дружественное правительство и народ достигает огромных успехов в борьбе за сохранение независимости и безопасности страны", — пишет Ким Чен Ын. Он пожелал также Асаду еще больших достижений и здоровья, выражая, по его словам, «солидарность и твердую поддержку справедливого дела правительства и народа Сирии».
Ежегодно 17 апреля в Сирии празднуется день вывода последних французских войск из страны. Французский мандат в Сирии и Ливане прекратился в 1943 году, однако французские войска оставались в Сирии вплоть до 17 апреля 1946 года. В Сирии проходят масштабные празднования на фоне побед сирийской армии и удара западной коалиции по сирийским городам в ночь с пятницы на субботу.
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