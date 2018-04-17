Один нестандартный ход и инвесторы могут заработать на противостоянии России с Запада, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»

Госдума подготовила законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Он будет рассмотрен в мае.

Что же предлагается?! Запрет ввоза алкоголя и табака, лекарств, программного обеспечения и технологического оборудования. Ограничения для иностранцев в атомной отрасли, авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных иностранных судов при использовании ими воздушного пространства России , а также вводятся ограничения для иностранных лиц, которые оказывают консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

Разумеется, не отвечать на санкции США и их союзников Россия не может. Иначе это будет воспринято как слабость. Однако далеко не все предлагаемые меры выглядят разумно. К однозначно разумным идеям можно отнести только повышение сборов за использование воздушного пространства Российской Федерации и, конечно, ограничения для иностранных лиц, которые оказывают консалтинговые и юридические услуги. Бояться, что западные компании уйдут из России, не стоит. Жадность — основной инстинкт финансистов. Если кто-то и уйдет, другие займут их долю рынка. Хотя, конечно, в этом случае громких заявлений, заказных статей в деловой прессе и демонстративного громкого хлопанья дверьми не избежать.

Более важный вопрос заключается в том, а нужно ли ограничивать импорт?! Прежде всего, это касается лекарств. Даже в лучшем случае сужение выбора лекарств приведет к снижению конкуренции и, как следствие, к повышению цены и снижению качества. Запрет на импорт табака и алкоголя также не самая лучшая идея, поскольку он скажется на качестве жизни россиян. Если кто забыл, в истории России были табачные и водочные бунты. Запрет на импорт программного обеспечения и технологического оборудования может привести к отсталости и ещё большей изоляции России. При этом Россия с США торгует мало, эффект будет мизерным. Например, в прошлом году США поставили в Россию пищевых продуктов, включая алкоголь и табак, только на $300 млн С нашей точки зрения, надо действовать по-другому, но громко и эффективно. И прежде всего в области финансов. Ничего нового здесь нет, это идеи уже много раз озвученные, но пока нереализованные. Необходим перевод с 1 июля всего российского сырьевого экспорта, включая частных компаний, на рубль. Форсирование валютного союза с Белоруссией Казахстаном , то есть введение единой денежной единицы для трех республик. Такой мини-финансовый СССР, который снова соединит основную промышленную мощь и рынок сбыта бывшего Союза. Создание единого евразийского центрального банка в Алматы было предусмотрено ещё во время создания Евразийского союза в 2014 году. Пользы от данных мер и мировой славы будет намного больше, чем от запрета на продажу американского табака и алкоголя.

Ну и в заключение хочется спросить: можно ли финансовым инвесторам заработать на противостоянии, на санкционной войне России с Западом?! Есть, хотя, конечно, очень рискованный, но потенциально высокодоходный способ: инвестиции в биткоин и другие криптовалюты. Есть точка зрения, что в связи с американскими санкциями в отношении России многие российские бизнесмены, чтобы уберечься от конфискации в Великобритании и США начнут избавляться от своих зарубежных долларовых активов и скупать биткоины. Вероятно, это единственный надежный способ вывести свои деньги из США и Великобритании. Никакой американский или британский банк не сможет заблокировать финансовые транзакции в криптовалюте.

Додумались ли российские олигархи до этой идеи, сказать сложно. Но у российских олигархов не самые плохие финансовые консультанты, которые рано или поздно подскажут им этот вариант. Русский креатив никто не отменял. Конечно, капитализация криптовалют пока низка, чтобы стать спасительной соломинкой для россиян. Однако здесь ключевое слово «пока». Вероятнее всего, Вашингтон и Лондон не получат русских денег. А финансовые инвесторы, которые купят криптовалюту сейчас, очень неплохо заработают.