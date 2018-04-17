Екатеринбургского тренера, которого обвинили в педофилии, оставили в СИЗО

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест тренеру фитнес-клуба, которого обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой.

— Суд продлил меру пресечения на два месяца, до 18 июня, — уточнили E1.RU в суде.

Инструктор уже полгода находится за решеткой — все это время идет расследование уголовного дела. Тренеру грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Дома его ждут жена и сын.

История, после которой тренер попал за решётку, произошла 18 ноября 2017 года. Он 20 минут посидел на диванчике в фитнес-клубе с 7-летней девочкой, и в этот же вечер его задержала полиция. Девочка, которая пришла в клуб на занятие в школу моделей, почему-то ушла с урока. Прихода мамы она решила ждать в холле центра на диване.

Когда мать забрала ребёнка, девочка сказала, что какой-то дядя трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган. Мама девочки написала заявление в полицию. Когда полицейские приехали в фитнес-клуб, они по камерам выяснили, что в тот вечер рядом с девочкой был только один мужчина — тренер клуба, который сидел с ней на диване. На видео следователи разглядели непристойные действия в отношении ребёнка.

По словам адвоката, следствие считает, что раз инструктор сидел с раздвинутыми ногами, то это свидетельствует о том, что он мастурбировал при ребёнке. Также доказательство этого основывается на 15-секундном кусочке видео, на котором колеблется журнал в руках мужчины. Якобы именно им тренер прикрывал свои похабные действия от сидевших напротив него менеджеров и проходящих мимо людей.

Кроме того, следователи посчитали странным тот факт, что тренер, перед тем как уйти, берёт двумя пальцами мобильный телефон, лежащий на спинке дивана. Со слов адвоката, в СК уверены, что он так взял телефон, потому что в этот момент зажимает в руке сперму.

Сегодня пы публиковали комментарии экспертов, которые проанализировали видео с тренером и девочкой.