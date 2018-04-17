Западные компании в России готовятся обходить контрсанкции

Госдума России 15 мая собирает обсудить законопроект о том, на какие отрасли экономики США наложить запрет деятельности в России — так, чтобы как можно больнее ударить по экономике США. «Предлагается запрет ввоза алкоголя и табака, лекарств, программного обеспечения и технологического оборудования. Ограничения для иностранцев в атомной отрасли, авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных иностранных судов при использовании ими воздушного пространства России, а также вводятся ограничения для иностранных лиц, которые оказывают консалтинговые, аудиторские и юридические услуги», — напоминает Александр Разуваев , директор аналитического департамента «Альпари».

Разумеется, не отвечать на санкции США и их союзников Россия не может. Иначе это будет воспринято как слабость. Однако далеко не все предлагаемые меры выглядят разумно. «К однозначно разумным идеям можно отнести только повышение сборов за использование воздушного пространства Российской Федерации и, конечно, ограничения для иностранных лиц, которые оказывают консалтинговые и юридические услуги. Бояться, что западные компании уйдут из России, не стоит. Жадность — основной инстинкт финансистов. Если кто-то и уйдет, другие займут их долю рынка», — говорит Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари».

Венесуэла, Мексика, Нигерия, Ирак, Норвегия, Ангола и Крупнейшая статья российского экспорта в США — нефть и нефтепродукты. Однако по России это совсем не ударит, — уверяет экономист Дмитрий Панин — ведь большая часть всех российских поставок приходится на страны Европы, а также Китая и стран Юго-Восточной Азии. По состоянию на 2015 год США импортировали примерно 39% общего объема потребления нефти и 61% добывали самостоятельно. Основными странами экспортерами нефти в США являются Саудовская Аравия Великобритания . Примерно 30% импортируемой в США нефти и 15% от общего объема потребления нефти в США — нефть арабского происхождения. (null) Но даже при всей мизерности поставок из России США антисанкции не заметит: ведь в Штатах активно развивается сланцевая добыча.

Нефтянке санкции не страшны

Но есть в санкциях и хорошая сторона. Дело в том, что они потребуют развития своих собственных технологий — например, в сфере для страны приоритетной: добычи трудноизвлекаемой нефти. «По разным оценкам, в этой отрасли до половины импортных технологий. В первую очередь речь идет отехнологиях разработки трудных месторождений нефти, где у иностранных компаний, например, у „Шлюмберже“ есть ряд уникальных технологий», — напоминает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

«Шлюмберже», напомним — это крупнейшая нефтесервисная компания в мире. Она производит оборудование, бурит и обслуживает скважины, технологии, разработанные «Шлюмберже», применяются при извлечении так называемой «трудной» нефти. В России с компанией работают крупнейшие организации, а в Тюмени открыто даже производство. Для «Шлюмберже» Россия не самый большой рынок, но сейчас не время нефтесервисам разбрасываться какими угодно заказами, — говорит Правосудов.

Это мнение разделяет и главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН , почетный нефтяник РФ Владимир Шустер. В России рынок нефтесервисных услуг более конкурентен, чем, например, в Туркменистане , где американцы полностью владеют рынком и их уход оттуда будет иметь для отрасли катастрофические последствия», — рассказывает он.

И даже под санкциями американцы не будут готовы уйти с российского рынка. «Думаю, что Шлюмберже не откажется от золотых яиц. Сейчас рынок не таков, что у них завал заказов и они не успевают их выполнять или что они полностью владеют нашим рынком и нам некем их заменить. Даже если санкции будут, „Шлюмберже“ будут пытаться их обходить, где возможно. А где невозможно — ну уйдут, а мы заместим. Может, на первых порах с некоторым уроном, но в конце концов все выправится», — говорит Шустер.

Профессионалы нефтегаза уверены, что именно в этой отрасли большого отставания у нас от Америки нет — просто некоторые вещи, например, варктических ледовых условиях, Россия не готова делать. Еще один проблемный момент испытание скважин. Но в остальном мы уже можем обходиться своими средствами. «Может, некоторые вещи мы будем делать менее качественно, чем та же компания „Шлюмберже“ или другие, но в принципе, мы все делаем сами — и поиск ведем, и разработку месторождений», — уверен Правосудов.

Экономисты без работы не останутся

Контрсанкции коснутся и еще целого ряда отраслей — например, могут перестать работать так называемая «большая четверка аудиторов» — речь идет о международных компаниях «Делойт энд Туш», «КПМГ», «Эрнст энд Янг» и «Прайсвотерхаус»: в законопроекте есть положение о запрете или ограничении контрактов госучреждений и госкомпаний с аудиторскими, консалтинговыми и юридическими компаниями, прямо или косвенно контролируемыми хотя бы на 25% юрлицами из США или стран, присоединившихся к антироссийским санкциям. И тут санкции могут ударить по российским же компаниям — ведь именно эти аудиторы дают заключение для того, чтобы компании могли торговать своими акциями на биржах или заимствовать за рубежом. Если такого заключения не будет, ни одно западное учреждение не будут готово рисковать своими деньгами», — предупреждают в «Альпари». Партнер номер шесть: почему не надо покупать сейчас лекарства от СПИДа

Еще один пул обсуждаемых акций — это запрет на ввоз некоторых лекарственных препаратов. Речь идет, например, о препаратах для лечения ВИЧ-инфекций, ряда редких заболеваний. При этом законодатели даже в законопроекте отдельно прописали, что запрет наложат только на те лекарства, что имеют аналоги в России и в других странах. Но вообще объемы поставок лекарств, которые произведены в США для нашего рынка несущественны: по данным статистики, в 2015-2016 годах США является для нас является партнёром №6 с долей 5.2%, а общая сумма за два года составляет 523 млн долларов (Для сравнения, товарооборот с Германией , которая на первом месте, составил 2,3 млдр долларов).

Наибольшего объема — 34 млрд долларов — торговля США с Россией достигла в 2011 году. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Российско-американский товарооборот составляет 40 миллиардов долларов в год. Для сравнения: товарооборот со странами Евросоюза — 400 миллиардов долларов в год.

Почему США контрсанкции не так страшны, как нам И хотя санкции против США вроде бы бьют по этой стране, но и на Россию они будут влиять очень сильно — в каких-то моментах сильнее, наверное, чем американские. В целом экономики России и США слишком неравнозначны, чтобы иметь возможность нанести симметричный ущерб. В товарообороте США со всем миром на Россию приходится лишь 0,6%, показывают данные американского Бюро экономического анализа, которые приводит РБК. Во внешней торговле России Соединенные Штаты, по данным Минэкономразвития занимают 6% — то есть в 10 раз больше.

Россия уже вводила контрсанкции: в 2014 году в ответ на санкции Запада из-за присоединения Крыма и войны на Донбассе Москва запретила поставки продуктов из некоторых западных стран, в том числе США. Тогда под запрет попали в основном сыры, шоколад и мясные продукты, — напоминает доцент Высшей школы экономики Аркадий Войнов. Однако те санкции ничем хорошим для экономики не закончились. Хотя значительно выросли сельскохозпроизводство и пищевая промышленность, но и увеличились розничные цены на продукты, промышленность стала больше использовать заменителей при производстве продуктов питания, и расцвел экспорт продукции из третьих стран. В результате этих мер российские потребители потеряли 288 млрд рублей, говорится в исследовании Российской экономической школы.

Новые санкции тоже не приведут ни к чему хорошему. На российском финансовом рынке будет сказываться вынужденная распродажа активов, попавших под санкции российских компаний, а также «значимый рост риска и соответствующее ухудшение потоков капитала», — уверены исследователи «Центра развития» Высшей школы экономики. В 2018 году рост оттока частного капитала, по грубым оценкам, составит 20 млрд долларов: с 29 млрд до 49 млрд долларов.

Вторая крупнейшая статья российского экспорта в США — металлы (около 4 млрд долларов ежегодно). Российские производители металла приложили большие усилия, чтобы завоевать долю на американском рынке, и сомнительно, что они будут добровольно отказываться от этой доли, чтобы «наказать» США. «Отметим, что контрсанкции на руку американской промышленности — она сейчас борется за возрождение собственного производства металлов — в частности, алюминия. В начале марта США ввели заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия. Затем их отменили для европейских, австралийских, бразильских и южнокорейских производителей. Но Россия и Китай — основные производители алюминия — остались в стороне от послаблений», — говорит Дмитрий Панин.