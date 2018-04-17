Стратегия-2030 наполнит казну уральской столицы

Одним из источников финансирования мероприятий стратегического развития Екатеринбурга до 2030 года могут стать частные инвестиции, в том числе от организации крупных международных событий. Такой прогноз прозвучал 17 апреля на заседании Екатеринбургской гордумы в ходе обсуждения проекта «Стратегии-2030».

Актуализированную редакцию стратегического плана развития города представили депутатам начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин и вице-мэр по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков . Из трех вариантов предложенного в плане развития уральской столицы — инерционного, базового и инновационного — муниципальные власти выбрали последний. Он предусматривает, в частности, модернизацию индустриальной сферы с привлечением серьезных инвестиций.

Обновленная версия стратегического плана состоит из 7 направлений. По словам Алексея Прядеина, фундаментом документа стала стратегия пространственного развития Екатеринбурга — своего рода «апдейт» «Генерального плана Екатеринбурга — город для человека».

Стратегия 2030 — своего рода «апдейт» «Генерального плана Екатеринбурга — город для человека».

Авторы намереваются в 2030 году превратить столицу Урала в мировой центр деловых и политических коммуникаций, сделать экономику полностью диверсифицированной с преобладанием индустриального и торгово-сервисного сектора. При этом в промышленности упор будет сделан на наукоемкие отрасли и высокотехнологичные сферы, в системе образования и здравоохранения — на образовательные кластеры и «цифровизацию» медицины, а в бизнесе — на IT-технологии, «умные» и экологически чистые производства.

В ходе обсуждения депутаты задали резонный вопрос: за счет каких средств будет выполняться этот план? «У нас больше половины бюджета — дотации, субсидии из вышестоящих бюджетов. У города сегодня нет ни полномочий, ни серьезных денег. На инвестиции и развитие из бюджета уходит максимум 2 миллиарда в год. Толчок к развитию дают в основном крупные международные мероприятия (вроде чемпионата мира по футболу, саммита ШОС или ЭКСПО — прим. ред)» — напомнил разработчикам проекта депутат Алексей Бородин

На это Андрей Корюков заметил, что одна из задач Стратегии-2030 — притянуть необходимые инвестиции и крупные международные мероприятия. По его словам, в 2018 году бюджет Екатеринбурга по наполняемости приблизился к 40 миллиардам рублей (на самом деле 36,5 миллиардов составляет доходная часть, и 37,4 миллиарда — расходная, по данным на сайте мэрии — прим. ред.), и одних инвестиций в этой сумме уже порядка 8 миллиардов.

"К 2030 году мы станем крупнейшим агломерационным центром, и бюджетная составляющая будет возрастать", — заверил чиновник. При этом вице-мэр напомнил, что богатство городской казны во многом зависит от доли подоходного налога, которую муниципалитеты оставляют себе.

"Я был в Южной Корее , там в крупных городах эта доля составляет 47%. Если бы Екатеринбургу оставляли хотя бы 45%, наша стратегия развития была бы обеспечена источниками финансирования до 2030 года", — считает Андрей Корюков.

Крупные города Южной Кореи оставляют себе до 47% подоходного налога. Если бы в Екатеринбурге эта цифра приблизилась к 45%, это финансово обеспечило бы нашу стратегию до 2030 года

Стоит напомнить, что одна из важных составляющих Стратегии 2030 — развитие общественного транспорта, в том числе метрополитена, скоростного трамвая, газомоторного и электрического колесного транспорта.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», колесный транспорт к 2030 году полностью переведут на газ и электричество. Кроме того, городские власти пообещали к этому сроку построить вторую ветку метрополитена — вне зависимости от того, выиграет Екатеринбург конкурс на ЭКСПО-2025 или проиграет.

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