Как мотопутешественнику из Могилева удалось побывал в 60 странах 

Во-первых, заядлый байкер-путешественник из Могилева уже побывал в 60 странах и останавливаться на этом не собирается. А своими жизненные открытиями и впечатлениями он поделился по скайпу уже из США, успев перед этим дважды пересечь экватор.
Максим успел открыть для себя три континента, пролететь на мотоцикле через шестьдесят стран. Но запаса внутренней энергии не растратил и точку на этом, по его словам, «ставить не собирается». Наоборот. В ближайших планах покорителя планеты: завершить кругосветное путешествие, переплыв из Америки в Австралию. Потом его ждут серпантины африканских и азиатских дорог. Что дальше? Ему уже видятся на горизонте мечты и трассы международного ралли «Дакара». А потом, чем черт не шутит, и большое турне на воздушном шаре. Да мало ли что еще: время подумать о будущем есть. Как и на то, чтобы свое решение изменить, с оптимизмом рассудил путешественник.
А ведь еще три года назад будни 34-летнего Максима не манили его волшебными маршрутами Жюль Верна и Робинзона. Разве что предпринимательская хватка у экономиста с высшим образованием была выше среднего. Он открывал компьютерные клубы и кафе. Даже дом построил, причем многое там сделал своими руками. А на одном из последних проектов предприниматель и погорел, причем в буквальном смысле. Пожар, разгоревшийся по халатности работников, поставил точку на его бизнесе. «Решил, что это — знак. Больше вкладываться ни во что не стал. А оставшиеся деньги решил потратить на путешествия», — поделился Максим.
Родом байкер из Мурманска, но еще в детстве с родителями часто ездил в Беларусь. Потом его увлекли мотофестивали: байки у Максима появились в школьные годы. Сменил их за жизнь немало: сейчас, к примеру, у путешественника уже двадцать седьмой по счету. Впрочем, велосипед Витковский тоже со счетов не сбрасывает. На нем проехал часть Евразии — две тысячи километров за 15 дней.
На вопрос: что осталось на сердце и в памяти, ответил коротко, но эмоционально: "Алтай, Байкал — их красота завораживает, на словах ее описать нереально. Могу сказать одно: именно там понимаешь силу и волшебство природы. Дорожные трудности ничто по сравнению с увиденным".
Путешественник утверждает: и на ближних, и на дальних трассах, в разных городах и странах ему везло на хороших людей. Хотя — было дело! — однажды ограбили. Прыснули в лицо дихлофосом, подрезали палатку и унесли все самое ценное.
Но мир не без добрых людей: незнакомцы часто выручали деньгами. Китайцы, кстати, проявили интерес к фотографиям Максима — эта помощь в дороге тоже оказалась очень кстати. В память о Поднебесной в его архиве есть немало захватывающих кадров. В их числе — рисковая прогулка по так называемой «тропе смерти»: пешей дороге на горе Хунань, сделанной из зависающих над пропастью узких досок. Другую «дорогу смерти» — высокогорную трассу в Андах Боливии — одолел на мотоцикле. У каждой страны, уверен байкер, — свой колорит, свое лицо, свои плюсы и минусы.
Бывают ли трудности общения? Максим признается: «Если честно, жалею, что в школе не отличался особым прилежанием в изучении английского. Он у меня не очень. Однако за время путешествий пополнил свои знания на практике». Но и язык жестов, по его мнению, выручает постоянно.
В Центральной и Южной Америке путешественник проехал на мотоцикле почти 60 тысяч километров. Там же поставил один из своих рекордов: 1770 километров за 24 часа. Его личные впечатления при этом далеко не всегда совпадали с общепринятыми. «Меня пугали Мексикой. Хотя на самом деле она оказалась очень гостеприимной страной. Очень понравилась Колумбия — неплохие дороги, красивая природа, симпатичные девушки. Приятное впечатление оставила Боливия, где поднялся на гору Потоси высотой в 6 тысяч метров. Во время восхождения, кстати, обморозил пальцы, но, к счастью, обошлось без последствий».
Самой странной, интересной и загадочной для Максима оказалась Перу. Странник, конечно же, не мог не побывать в затерянном в скалах Мачу-Пикчу. Но оказалось, что это далеко не единственный город, который, как считается, несколько сот лет назад неожиданно опустел. Что касается самих дорог, то здесь, констатировал байкер, самым рискованным был Гондурас. Трасс там, считай, нет. «Точнее, — поделился впечатлениями, — больше дыр в асфальте, чем самого асфальта».
У странствий есть и еще одна особенность: бюджетность. Перелеты-переправы Витковский ищет самые дешевые. Ночлег-питание — тоже. Случалось оставаться на ночь не то, что в хостелах или палатке, а и в гамаках. А если было совсем без вариантов, просто двигался дальше в ночь, вспоминает путешественник. Пробовал он себя и в непривычных профессиях: шил паруса, разделывал аллигатора. Крокодилье мясо, разумеется, отведал. Оказалось, ничего особенного: по вкусу напоминает курицу, только шершавое. Готовится морально байкер и к морским проектам, ведь его кругосветка предполагает и водную «трассу». На яхте он уже плавал — по Карибам. Правда, на чужом судне и пассажиром. Но кто сказал, что нельзя обзавестись собственной лодкой и научиться ею управлять? Естественно, что в список необходимых вещей на яхту обязательно попадет и байк: Австралию с Новой Зеландией, куда намерен отправиться в начале личной регаты, путешественник планирует пересечь на мотоцикле. Чтобы тем самым добавить впечатлений и свежих ощущений и еще раз потренироваться перед ралли «Дакар». В каком году попадет на гонки, пока неизвестно. Кроме азарта и желания рискнуть, для этого нужен солидный взнос. Сегодня эта планка для него слишком высока. Однако завтра и она может быть взята. Ведь собственный опыт подтверждает: если есть желание, оно обязательно исполнится.