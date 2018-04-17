Как мотопутешественнику из Могилева удалось побывал в 60 странах

Во-первых, заядлый байкер-путешественник из Могилева уже побывал в 60 странах и останавливаться на этом не собирается. А своими жизненные открытиями и впечатлениями он поделился по скайпу уже из США , успев перед этим дважды пересечь экватор.

Максим успел открыть для себя три континента, пролететь на мотоцикле через шестьдесят стран. Но запаса внутренней энергии не растратил и точку на этом, по его словам, «ставить не собирается». Наоборот. В ближайших планах покорителя планеты: завершить кругосветное путешествие, переплыв из Америки в Австралию . Потом его ждут серпантины африканских и азиатских дорог. Что дальше? Ему уже видятся на горизонте мечты и трассы международного ралли «Дакара». А потом, чем черт не шутит, и большое турне на воздушном шаре. Да мало ли что еще: время подумать о будущем есть. Как и на то, чтобы свое решение изменить, с оптимизмом рассудил путешественник.

А ведь еще три года назад будни 34-летнего Максима не манили его волшебными маршрутами Жюль Верна и Робинзона. Разве что предпринимательская хватка у экономиста с высшим образованием была выше среднего. Он открывал компьютерные клубы и кафе. Даже дом построил, причем многое там сделал своими руками. А на одном из последних проектов предприниматель и погорел, причем в буквальном смысле. Пожар, разгоревшийся по халатности работников, поставил точку на его бизнесе. «Решил, что это — знак. Больше вкладываться ни во что не стал. А оставшиеся деньги решил потратить на путешествия», — поделился Максим.

Родом байкер из Мурманска , но еще в детстве с родителями часто ездил в Беларусь . Потом его увлекли мотофестивали: байки у Максима появились в школьные годы. Сменил их за жизнь немало: сейчас, к примеру, у путешественника уже двадцать седьмой по счету. Впрочем, велосипед Витковский тоже со счетов не сбрасывает. На нем проехал часть Евразии — две тысячи километров за 15 дней.

На вопрос: что осталось на сердце и в памяти, ответил коротко, но эмоционально: " Алтай , Байкал — их красота завораживает, на словах ее описать нереально. Могу сказать одно: именно там понимаешь силу и волшебство природы. Дорожные трудности ничто по сравнению с увиденным".

Путешественник утверждает: и на ближних, и на дальних трассах, в разных городах и странах ему везло на хороших людей. Хотя — было дело! — однажды ограбили. Прыснули в лицо дихлофосом, подрезали палатку и унесли все самое ценное.

Но мир не без добрых людей: незнакомцы часто выручали деньгами. Китайцы, кстати, проявили интерес к фотографиям Максима — эта помощь в дороге тоже оказалась очень кстати. В память о Поднебесной в его архиве есть немало захватывающих кадров. В их числе — рисковая прогулка по так называемой «тропе смерти»: пешей дороге на горе Хунань, сделанной из зависающих над пропастью узких досок. Другую «дорогу смерти» — высокогорную трассу в Андах Боливии — одолел на мотоцикле. У каждой страны, уверен байкер, — свой колорит, свое лицо, свои плюсы и минусы.

Бывают ли трудности общения? Максим признается: «Если честно, жалею, что в школе не отличался особым прилежанием в изучении английского. Он у меня не очень. Однако за время путешествий пополнил свои знания на практике». Но и язык жестов, по его мнению, выручает постоянно.

В Центральной и Южной Америке путешественник проехал на мотоцикле почти 60 тысяч километров. Там же поставил один из своих рекордов: 1770 километров за 24 часа. Его личные впечатления при этом далеко не всегда совпадали с общепринятыми. «Меня пугали Мексикой . Хотя на самом деле она оказалась очень гостеприимной страной. Очень понравилась Колумбия — неплохие дороги, красивая природа, симпатичные девушки. Приятное впечатление оставила Боливия, где поднялся на гору Потоси высотой в 6 тысяч метров. Во время восхождения, кстати, обморозил пальцы, но, к счастью, обошлось без последствий».

Самой странной, интересной и загадочной для Максима оказалась Перу . Странник, конечно же, не мог не побывать в затерянном в скалах Мачу-Пикчу. Но оказалось, что это далеко не единственный город, который, как считается, несколько сот лет назад неожиданно опустел. Что касается самих дорог, то здесь, констатировал байкер, самым рискованным был Гондурас . Трасс там, считай, нет. «Точнее, — поделился впечатлениями, — больше дыр в асфальте, чем самого асфальта».