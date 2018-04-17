Сотрудники ОНК УВД по ЗАО приняли участие в заседании Молодежной палаты

На заседании Молодежной палаты в Московской городской думе Сергей Фирсов пояснил, что в ходе мероприятия до подростков доводится информация о том, как злоумышленники вовлекают граждан в организованные группы в сфере незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет.

В ходе лекции сотрудники полиции подробно рассказывают о вреде запрещенных психоактивных веществ и наркотических средств на организм человека, этапах привыкания к запрещенным веществам и последствиям их употребления.

Член Общественного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Юрий Шаркович подчеркнул важность проведения акции и пригласил к сотрудничеству Молодежную палату при Московской городской думе. Молодые парламентарии единогласно поддержали идею участия в акции и предложили свое участие в мероприятиях УВД по ЗАО на постоянной основе.