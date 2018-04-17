Химическая атака. Ядовитое облако висит над окраиной Ростова

Жуткий химический запах уже несколько лет отравляет существование сотням жителей одной из окраин Ростова (район ТЭЦ-2).

Бизнесмен сидит, а бизнес идёт

Почти год назад газета « АиФ на Дону » писала о том, как предприимчивый гражданин (ИП Саядян) развернул в окрестностях посёлка Левенцовка-Сады (Советский район Ростова-на-Дону) опасное производство химических жидкостей — варил битум и выпускал вещества для очистки ржавчины. Ни о каких разрешениях речи не было.

Результаты проб, взятых в мае 2016 года специалистами Филиала ФГБУ по ЮФО — ЦЛАТИ по Ростовской области оказались шокирующими: в почве на территории предприятия (ул. Совхозная, 2р) концентрация нефтепродуктов в 980 раз выше фоновой пробы. А в воздухе было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ацетальдегида в 67 раз!

Районный суд в марте 2017 года за нарушение правил охраны воздуха и несоблюдение экологических требований приговорил нерадивого бизнесмена к двум годам лишения свободы и возмещению вреда экологии на сумму 468 тысяч рублей. Но для жителей ничего не изменилось.

«Ощущение такое, будто мой дом полили керосином, — говорит Галина Черёмухина. — Кружится голова и мучает кашель. Умирают домашние животные, болеют постоянно дети. Все вещи пропитались этим едким запахом».

Сомнений в том, что предприятие Саядяна до сих пор работает, у местных жителей нет. На данный момент по адресу Совхозная, 2р зарегистрирована контора, которая на своём сайте прямо сообщает, что занимается производством и реализацией мастик битумных холодного и горячего применения, рубероида.

Кроме того, среди предлагаемых товаров битумный лак, преобразователь ржавчины и другие токсичные вещества.

Однако местные власти, в отличие от жителей, проблему не видят. Как рассказал участковый полицейский Виктор Колоденко в телефонном разговоре, действительно, есть незначительный запах, который идёт от заражённой земли.

Чёрная яма Корреспондент «АиФ на Дону» лично побывала на ул. Совхозной, 2р. Вместе с местными активистами посетили территорию производства. Двери были закрыты, но от резкого химического запаха слезились глаза и першило в горле.

Этот же «аромат» разносился ветром по округе. Рядом — школа № 88 и детский сад, ежедневно более 400 детей вынуждены дышать отравленным воздухом.

Побывали мы и на ул. Пескова, 17ж, куда работники Саядяна вывозили химические отходы.

«По решению суда ещё год назад должны были провести дезактивацию почвы, но, как видите, ничего не произошло до сих пор, — говорит Галина Черёмухина. — Действительно, пейзаж вокруг напоминает постапокалиптический: груды мусора и огромная яма, наполненная до краёв чёрной пахучей маслянистой жижой, именно сюда сливались жидкие ядовитые отходы.

Кстати, дорога, ведущая к яме, специально перерыта, мол, нечего сюда ездить».

Причин для жалоб нет Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ещё 20 июля 2017 года отчиталось на своём официальном сайте о том, что «удалось добиться полного возмещения предпринимателем нанесённого окружающей среде ущерба. Сумма в размере 468 тысяч рублей за загрязнение почв уже поступила в бюджет Ростова-на-Дону».

Но люди продолжают жаловаться на ужасный запах, отравляющий им жизнь и подрывающий здоровье, и где-то по прежнему булькает в бочках ядовитая смесь…

«После вынесения судебного решения прошёл год, — рассказывает житель ул. 30 лет Октября Олег Рудаев. — Ни одна структура не может или не хочет зафиксировать факт злостного нарушения закона. Судебные приставы Советского района сообщают, что производство по адресу: Совхозная, 2р не ведётся. Но мы по-прежнему подвергаемся отравлению химическими веществами».

«Оснований не имеется»

Заместитель прокурора Советского района г. Ростова-на-Дону, старший советник юстиции И. А. Жильцов:

«16 февраля 2018 года Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону выдан исполнительный лист по решению Железнодорожного районного суда от 01.12.2017 — обязать Саядяна А. Ф. провести рекультивацию земельного участка.

По поступлению исполнительного листа в прокуратуру района будет организовано исполнение судебного решения. В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».