Сбербанк не сможет прекратить кредитование в валюте

Накануне, 16 апреля, представители руководства ЦБ РФ сообщили, что регулятор изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов, в частности повышение коэффициентов риска для экспортеров, которое пока планируется «относительно небольшим».

"Что касается валютного кредитования, не все надо регулировать. Валютное кредитование не растет, а падает. Доля валютных кредитов у нас с 2014 года существенно упала…. В банках ничего нельзя просто выключить — если есть портфель и сформирован достаточно большой пул валютных кредитов, то не можешь перевернуть", — прокомментировал Греф.

"Мы сейчас внимательно смотрим на валютные риски и хеджируем их…. Мы не можем прекратить кредитование в валюте, потому что нашим клиентам нужна валюта. Они занимаются внешнеэкономической деятельностью, закупают машинное оборудование", — отметил глава Сбербанка.