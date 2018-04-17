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Сбербанк не сможет прекратить кредитование в валюте
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Сбербанк не сможет прекратить кредитование в валюте 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сбербанк не может прекратить валютное кредитование, поскольку клиентам нужна валюта, в том числе для закупки оборудования, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Накануне, 16 апреля, представители руководства ЦБ РФ сообщили, что регулятор изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов, в частности повышение коэффициентов риска для экспортеров, которое пока планируется «относительно небольшим».
"Что касается валютного кредитования, не все надо регулировать. Валютное кредитование не растет, а падает. Доля валютных кредитов у нас с 2014 года существенно упала…. В банках ничего нельзя просто выключить — если есть портфель и сформирован достаточно большой пул валютных кредитов, то не можешь перевернуть", — прокомментировал Греф.
"Мы сейчас внимательно смотрим на валютные риски и хеджируем их…. Мы не можем прекратить кредитование в валюте, потому что нашим клиентам нужна валюта. Они занимаются внешнеэкономической деятельностью, закупают машинное оборудование", — отметил глава Сбербанка.
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