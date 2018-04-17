Югорские энергетики поделились достижениями на экономическом форуме

Дмитрий Шапкин. 13 апреля 2018 года в рамках «Красноярского экономического форума» состоялся круглый стол «Государственная информационная система ЖКХ» (ГИС ЖКХ), в котором принял участие начальник отдела реализации проектов и мониторинга информационных систем АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры

Минкомсвязь России совместно с Почтой России продемонстрировали новые функциональные возможности системы. В ходе работы круглого стола обсуждались такие актуальные вопросы, как функциональные возможности ГИС ЖКХ для граждан, участников рынка жилищно-коммунального хозяйства и органов власти, интеграция IT-систем с ГИС ЖКХ, план развития и аналитические возможности системы, а также обеспечение прозрачности расходов управляющих организаций.

«Темы, затронутые в рамках круглого стола, актуальны для нашего региона, а представленный опыт мотивирует к совершенствованию системы жилищно-коммунального комплекса. Приоритетным направлением внедрения ГИС ЖКХ является размещение поставщиками платежных документов и информации о начислении за оказанные коммунальные услуги. Это удобный инструмент для управляющих и ресурсоснабжающих организаций, который позволяет упростить процесс взаимодействия потребителей с органами власти. Информация, которую государственные жилищные инспекции могут получать из ГИС ЖКХ, позволит осуществлять контрольно-надзорные функции в части аварийного жилья и формирования фондов капитального ремонта. В свою очередь, Центр развития жкк и энергосбережения Югры продолжит активную работу по внедрению системы на территории всего автономного округа», — отметил Дмитрий Шапкин.