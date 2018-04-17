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В регионе выберут лучшего специалиста в сфере закупок
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В регионе выберут лучшего специалиста в сфере закупок 

Портал органов государственной власти Ярославской области 47 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Департамент государственного заказа Ярославской области продолжает прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучший специалист в сфере закупок — 2018».
— Как отметил Президент России, развитие честной и справедливой конкуренции — одно из ключевых направлений работы органов власти на ближайшие годы, — отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. — Конкурс «Лучший специалист в сфере закупок» позволяет выявить наиболее квалифицированных специалистов по закупкам для государственных нужд в нашем регионе. Сейчас наибольший интерес к участию проявляют сотрудники областных учреждений здравоохранения, социального обслуживания и образования.
Конкурс проводится в несколько этапов. Сначала необходимо представить документы. Далее — пройти тестирование для оценки профессиональных компетенций и выполнить практические задания с целью оценки личностных качеств. И последнее — публичное выступление на тему «Совершенствование закупочной деятельности в рамках контрактной системы».
Итогом конкурса станет выявление трех лучших специалистов, показавших наивысший уровень профессиональной компетентности, а также представивших новые практики осуществления закупочной деятельности.
— В качестве поощрения предусмотрена денежная премия: за первое место — 30 тысяч рублей, за второе — 25 тысяч и за третье — 20 тысяч, — проинформировал директор департамента государственного заказа Андрей Афонин.
Участие в конкурсе могут принимать сотрудники органов исполнительной власти и учреждений Ярославской области, чья профессиональная деятельность связана с осуществлением закупок в рамках федерального закона №44.
В 2016 году участие в конкурсе «Лучший специалист в сфере закупок» приняли более 50 участников.
Подать документы на участие можно по 23 апреля. Подробнее о конкурсе — на странице департамента государственного заказа Ярославской области.
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