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Ярославская облдума оценила инвестиционную программу «ТНС энерго Ярославль»
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Ярославская облдума оценила инвестиционную программу «ТНС энерго Ярославль» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
13 апреля 2018 года состоялось заседание комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике. В повестку дня был включен доклад начальника управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрия Шубина об исполнении инвестиционной программы по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета потребляемой электроэнергии (АСКУЭ) в несбалансированных многоквартирных домах Ярославской области в 2017 году и планах на 2018 год.
На сегодняшний день АСКУЭ успешно внедрена и функционирует в 30 многоквартирных домах и 6 бюджетных учреждениях, в 11 многоквартирных домах проводится монтаж системы, в 533 бюджетных организациях ведутся работы по обследованию. На протяжении 2018 года планируется дальнейшее внедрение систем «умного учета» в 46 многоквартирных домах и 100 бюджетных организациях. Присутствующие на заседании члены комитета были заинтересованы способами присоединения к программе жилых домов, источниками финансирования инвестиционного проекта, а также возможностью участия жителей в установке.
Дмитрий Шубин отдельно подчеркнул, что для потребителей подключение к системе АСКУЭ не несет никаких затрат личных средств. Стоит также напомнить, что «умные счетчики» позволят автоматизировать процесс единовременной передачи показаний приборов учета, что приведет к снижению сверхнормативного ОДН, проводить мониторинг режимов потребления электроэнергии, выявлять случаи несанкционированного подключения.
Представленный доклад получил единогласное одобрение со стороны членов комитета, что является подтверждением актуальности выбранной стратегии развития энергосистемы Ярославской области.
Бизнес
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