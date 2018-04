«Это перебор»: Сергей Лазарев предстал перед зрителями в костюме Папы Римского 

35-летний Сергей Лазарев невольно спровоцировал бушующие страсти, выложив в Инстаграме свой снимок в костюме Папы Римского. Именно в нем он появляется на сцене в своей новой концертной программе «N-tour», которая уже была показана в Минске Санкт-Петербурге . Лазарев исполняет в красной мантии композицию «You are the only one», с которой он занял третье место на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2016 году.