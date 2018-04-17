«Это перебор»: Сергей Лазарев предстал перед зрителями в костюме Папы Римского

Певец Сергей Лазарев показал поклонникам фото, на котором он стоит на сцене в костюме Папы Римского. Этот образ артист решил использовать в своем новом шоу «N-tour», однако поклонники восприняли его неоднозначно.

35-летний Сергей Лазарев невольно спровоцировал бушующие страсти, выложив в Инстаграме свой снимок в костюме Папы Римского. Именно в нем он появляется на сцене в своей новой концертной программе «N-tour», которая уже была показана в Минске Санкт-Петербурге . Лазарев исполняет в красной мантии композицию «You are the only one», с которой он занял третье место на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2016 году.

Поклонники Лазарева, которых своей публикацией в Инстаграме он приглашает посмотреть его новое шоу 19 апреля в «Олимпийском» в Москве , не поняли, зачем нужно было использовать религиозную тему, примеряя на себя костюм Папы. Многие отметили, что это аллюзия на шоу Мадонны , но Сергею не стоило брать пример с западных звезд. «Очень уважаю! Но есть же какая-то грань, которую не стоит переходить при любых обстоятельствах…» «Это перебор» «По-моему, напоминает шоу Мадонны MDNA» «Не опускайтесь до уровня Баскова и Киркорова, Вам такие образы не идут» «Я понимаю, что Сергею хочется экспериментов и показывать людям что-то новое… Но мы любим его не за эпатаж, а за стиль, талант и качественную музыку. Цирка на нашей эстраде и так хватает» «Ооо, Папа Лазаринский»

Кроме того, зрители, которые уже успели посмотреть шоу «N-tour», отмечают, что оно довольно сложное для восприятия и местами даже утомительное. За концерт Сергей сменяет аж шесть образов. «По итогам концерта в СПб, я согласна, что это перебор. Очень много всего для одного шоу. Ощущение, как будто смешали Киркорова, Гудкова, Тимати , Жорика, ретро, кабаре… Одним словом — винегрет. Несмотря на мое безграничное уважение к творчеству и таланту Сергея, несмотря на то что была уже раз 6 на его сольниках и прочих выступлениях, но это шоу, увы, не понравилось», — заметила одна из поклонниц Лазарева.

Сергей пока никак не отреагировал на критику своего концертного образа, а на выходных он и вовсе наслаждался дачным отдыхом и шашлыками и вряд ли думал о работе. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!